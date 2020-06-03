伊朗最高领袖：今天"我们无法呼吸"的口号是全球受美方压迫人民的心声！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗抗击新冠疫情特别工作组的打算，出于对疫情情况的考虑，今年首都德黑兰的伊玛目霍梅尼逝世纪念活动由国家最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊的电视直播讲话取代。

伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）今日在伊朗中央电视台现场直播的讲话中称，伊玛目霍梅尼（Imam·Khomeini）是一位变革者。这位伟大的领袖在自己时代创造了最伟大的变革。”

阿亚图拉·哈梅内伊补充说，伊玛目霍梅尼（Imam·Khomeini）让全球人民对世界大势力的力量改变了他们的看法；当时，没人敢相信他可以在美国面前大声疾呼，可以违背美国的意愿而采取行动。

伊朗最高领袖说，因为伊玛目的行为，美国总统自认这位领袖的伟大并表示“被霍梅尼（Khomeini）羞辱美国了”这种说法；然后全世界都了解到伊玛目对美国霸权的形态确实是如此。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，伊玛目和他的战友，以及一些年轻的门徒实实在在地羞辱了当时的超级大国。 他们打破了当时世界大势力的意愿。

阿亚图拉·哈梅内伊在讲话中提到伊朗伊斯兰共和国敌人（美国）的动乱时趋势说，美国的确隐瞒了真相。他说，警察跪压在一个黑人的脖子上，用膝盖将其反扣在地上致其死亡。这对其他在场的警察来说并不新鲜，这正是美国政府的道德和本性，就像之前对待其他很多国家（阿富汗、伊拉克、叙利亚以及在那之前的越南）也是如此。

伊朗最高领袖称，今天美国人民的口号"我们无法呼吸"正是现今所有受美方压迫国家人民的心声，并补充说，当然，美国人对他们政府在世界上的行为感到丢人，由于管理层的腐败导致其在新冠疫情管理上的不善，美国新冠病毒的感染者和死亡人数是其他国家的好几倍。他们也没为自己公然对待犯罪人的无耻行径道歉，然后还要讲人权，好像被杀的那位黑人不是人类，没有人权一样。

阿亚图拉·哈梅内伊（Ayatollah Khamenei）指出，羞耻和尴尬取代了美国人民对他们的往届政府和现任政府的感觉。他补充说，在这种情况下，一些支持美国政府和美化他的人，毫无疑问的颜面尽失！

1979年2月,伊朗宗教领袖阿亚图拉·霍梅尼领导的伊斯兰革命推翻了巴列维王朝,成立了伊朗伊斯兰共和国。当年12月，伊朗举行公民投票通过新政权成立后的第一部宪法。

根据宪法，伊朗实行政教合一、神权高于一切的政治体制，最高宗教领袖阿亚图拉·霍梅尼为伊朗国家最高领导人。1989年霍梅尼病逝后，通过专家会议推举，阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）当选为伊朗最高领袖。