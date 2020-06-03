伊朗新增新冠肺炎确诊病例3134例，累计治愈125206例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人贾汉普勒在疫情发布会上表示，截止到6月3日伊朗新冠肺炎累计确诊160696例，累计治愈125206例。
过去24小时单日新增确诊3134例；单日死亡新增70例，医院现有重病患者2557例。
伊朗总统鲁哈尼日前出席相关会议时表示，从经世卫组织核可的疫情报告来看，伊是应对疫情最成功的国家之一。
他说，伊在抗击疫情上取得的成果是实实在在的，民众完全可以将我们的抗疫成绩与其他国家进行比较。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月03电 伊朗卫生部6月3日宣布，过去24小时，伊朗新增新冠肺炎确诊病例3134例，新增死亡70例。目前该国累计确诊160696例，其中8012人死亡，125206人治愈。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人贾汉普勒在疫情发布会上表示，截止到6月3日伊朗新冠肺炎累计确诊160696例，累计治愈125206例。
过去24小时单日新增确诊3134例；单日死亡新增70例，医院现有重病患者2557例。
伊朗总统鲁哈尼日前出席相关会议时表示，从经世卫组织核可的疫情报告来看，伊是应对疫情最成功的国家之一。
他说，伊在抗击疫情上取得的成果是实实在在的，民众完全可以将我们的抗疫成绩与其他国家进行比较。
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