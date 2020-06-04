中国大学教授：伊玛目霍梅尼的思想激发了国际伊斯兰复兴运动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使馆文化参赞在周三举行的伊玛目霍梅尼逝世周年的网络纪念仪式上说，伊玛目霍梅尼的道德和精神价值不是"回归旧时代和保守主义"，而是对巴列维时期西方文化的入侵和腐蚀以及对伊朗社会的堕落和腐败的一种回应。

他称伊玛目霍梅尼的主要思想是“实现伊斯兰复兴，穆斯林的团结，伊斯兰的辉煌，建立伊斯兰法律国家和以伊朗模式发动和促进伊斯兰革命”，并补充说，伊玛目霍梅尼是一位具有“超凡魅力的领袖”，他虔诚且真诚、知识渊博、道德高尚、意志坚强、生活简单、具有强大力量和勇气。

西南大学历史文化学院教授说，伊玛目霍梅尼的宗教思想是"伊斯兰复兴"的重要组成部分，他呼吁穆斯林团结起来，反对国际不平等的压迫、欺凌和傲慢，反对帝国主义、封建主义、霸权主义和殖民主义，寻求建立平等社会，并呼吁穆斯林为参加反对压迫和环形人民的斗争。

中伊友好协会的一位成员表示，伊玛目霍梅尼的社会存在对引导学生和年轻人培养正确的价值观和生活方式具有积极影响，他表示，独立和不惧怕侵略者等积极思想在伊玛目霍梅尼思想中是显而易见的。

他表示道，伊玛目霍梅尼的宗教、哲学和社会思想是伊斯兰革命和伊斯兰共和国的理论指南和思想原则，并说伊斯兰革命实质上是在执行伊玛目霍梅尼的思想。

中东-中国协会常任委员指出，伊斯兰教的什叶派在伊朗人的信仰和组织方面占据特殊的地位。他说什叶派思想使得伊朗社会上的一些伟大学者们得到了广泛关注，清真寺为动员人民创造了有利的空间。

他补充说，伊玛目霍梅尼人格的巨大吸引力和领导能力，以及具有革命性的学生和追随者们是伊玛目霍梅尼革命成功的重要条件。