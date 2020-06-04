中、俄和伊朗的社交媒体网络营销账号在评论美国内局势上异常活跃？中国外交部回应

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部网站消息，2020年6月1日中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会，表示，中方是有是非观念的。我们从来反对一切形式的暴力违法行为。我们也希望，美方应正视国内存在的种族歧视问题。

CNN记者：据报道，美官员及相关机构称，外国势力正对当前美国内局势施加影响。美总统国家安全事务助理奥布莱恩称，中国社交媒体上有很多对美国内局势幸灾乐祸的评论，还有人将美局势和香港局势进行比较。一家社交媒体监测机构称，来自中国、俄罗斯和伊朗的社交媒体网络营销账号在评论美国内局势上异常活跃。中方对此有何评论？

赵立坚：奥布莱恩等美官员和美方有关机构说法毫无根据。中方不干涉别国内政。同时，世界人民通过媒体看到了美国正在发生的一切。美国政客们还是管好自己的事情吧。

中方是有是非观念的。我们从来反对一切形式的暴力违法行为。我们也希望，美方应正视国内存在的种族歧视问题。

关于你提到有人将美国抗议示威与香港近期发生的暴力活动相提并论，这两者起因完全不同。在香港“修例风波”中，内外敌对势力肆无忌惮地进行各种分裂国家、颠覆政权、组织实施恐怖活动，这是“港独”和黑色暴力活动，是严重危害国家安全的行为。而美国发生的抗议活动的起因，美国媒体已经报道得非常充分了。

恐怕很多人也想问同样的问题，为什么美方将香港的所谓“港独”和黑色暴力分子美化为“英雄”、“斗士”，而将美国国内抗议种族歧视的民众称之为“暴徒”？为什么美方对香港警察克制文明执法横加指责，却对国内抗议者威胁开枪射击，甚至动用国民警卫队？美方的做法是最典型的“世界驰名双重标准”。这背后反映出的问题是值得人们深思和警惕的。