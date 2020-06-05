耿爽：再次敦促个别国家立即取消单边强制措施

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部发言人办公室消息，在6月5日中国外交部例行记者会上，有记者问：我们注意到，6月2日，中国常驻联合国代表团同俄罗斯、委内瑞拉等一些国家常驻团共同举办了线上研讨会，主题是“单边强制措施对全球抗击新冠肺炎疫情影响：维护《联合国宪章》，加强国际合作，确保不让任何人掉队”。你能否介绍更多情况？中方如何看待单边制裁对国际社会抗击疫情的影响？

耿爽：当前新冠肺炎疫情正在全球扩散蔓延，国际社会积极开展抗疫合作，但个别国家仍然顽固地实施单边强制措施，使有关国家难以获得抗疫物资和资金支持，形势雪上加霜，面临更大的人道主义困境。

在此背景下，6月2日，中国常驻联合国代表团同俄罗斯等国家常驻团共同举办有关线上研讨会，第73届联大主席埃斯皮诺萨主持会议。有关国家常驻代表、部分会员国代表以及来自联合国人权高专办、贸发会议、哥伦比亚大学的专家在会上发言。各方一致认为单边强制措施严重违反《联合国宪章》的宗旨和原则，严重违反国际法准则，损害受制裁国发展权及其实现可持续发展目标的能力，使普通平民成为最大的受害者。国际社会应当团结起来，有效应对单边制裁的负面影响，帮助发展中国家抗击疫情，实现包容可持续发展。

中国常驻联合国代表张军大使在发言中表示，国际社会应积极响应古特雷斯秘书长呼吁，全力应对单边强制措施的负面影响，帮助受制裁国渡过疫情难关。联合国等国际机构应向受制裁国提供及时有效的支持，帮助他们化解疫情的经济社会影响，改善民众困境。中方已向有需要的国家提供了大量力所能及的援助，并将继续这么做。

我们再次敦促个别国家立即取消单边强制措施，同国际社会一起团结抗疫、共克时艰。中方也将继续同各方一道，共同践行多边主义，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，为各国赢得抗疫斗争胜利、实现快速恢复和可持续发展营造良好的国际环境。