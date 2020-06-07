鲁哈尼：伊朗经济活动将逐渐恢复 我们应做好与新冠病毒“长期共存”的准备

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼在6日举行的全国抗击新冠肺炎特别工作组会议上表示，民众必须认识到，疫情直到疫苗上市前都将是长期过程，卫生规范必须长期坚持，短时间内不应举办婚礼等聚集性活动。

他说，民众不能抱有病毒会自行减弱的错误希望，但也不能听从声称应完全停工停产的说法，我们既要保持必要的生产和人员流动，又要继续抗击疫情。

伊朗总统表示，另一方面，民众要做到科学防疫，不能传谣信谣，造成无谓的恐慌。政府为疫情发展设定了红线，只要疫情占用的医疗资源低于全国总医疗资源的50%，疫情就是可控的，政府将继续努力将疫情控制在这一范围内。

鲁哈尼说，国家的音乐会和电影院从本月21日开始重新开放，但前提是他们必须将入座率控制在50%以下；幼儿园和语言中心等教育机构将从本月13日重启；伊国内旅行团也可以自13日开始接团旅行。

在提到跨国旅行时，鲁哈尼强调，相关部门应进行必要的研究并确定该领域的基本框架。

鲁哈尼补充，“保持健康和医疗的能力是伊朗同新冠病毒斗争的红线”“卫生部门必须时刻保持其防疫能力。”

此外他提到，医院将持续加大力度引进治疗新冠肺炎患者的医疗器械。

他说，伊朗人应做好与新冠病毒“长期共存”的准备，近期须避免聚集。

他继续表示，人们不应该以为“这种病将在15天或1个月内消失”，“我们必须长期遵守（防疫）规定”。

伊朗卫生部4日说，过去24小时新增新冠确诊病例3574例，为疫情暴发以来单日最多。鲁哈尼当天说，如果民众不遵守防疫规定，政府可能重新启动一些隔离措施。

伊朗卫生部6日说，全国累计确诊病例为169425例，过去24小时新增2269例；累计死亡病例8209例。