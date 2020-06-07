伊朗文化部长任命米努鲁孜·普洱为伊通社社长

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据文化和伊斯兰指导部的消息，塞耶德·阿巴斯·萨利赫（Seyyed Abbas Salehi）对穆罕默德·礼萨·努鲁孜·普洱（Mohammad Reza Nowrowz pour）的任命指令如下：“ 根据阁下在文化传媒领域的宝贵经验以及社会评、评论，我谨宣布您正式被任命为伊斯兰共和国通讯社社长。”

希望在全能的上帝的佑助下，利用现有的宝贵的人力资源条件，增强新闻的权威和影响力，为伊斯兰体系和政府营造正面且充满希望的形象，巩固民族和社会凝聚力，为成功和可信的媒体外交创造更多机会。

伊通社新任社长工作经历和教育背景

努鲁孜·普洱（Nowrowz pour）曾担任政府新闻委员会的副发言人兼议会秘书。

他的从政职位包括，国家信息委员会新闻事务局秘书处、政府信息库总干事、共和国总统办公室公共关系中心副主任。

努鲁孜·普洱（Mohammad Reza Nowrowz pour）的媒体活动可追溯到90年代，他参与了各种媒体和社会活动，有着丰富的经验。

他拥有传新闻传媒和传播学硕士学位和国际关系博士学位。

其著作《软新闻硬新闻；传媒的发展》一书于2005年被誉为“传播学领域的主要资源之一”，另外还有两本译作《诺姆乔姆斯基关于9月11日的采访》和《攻打伊拉克，那些媒体没有告诉您的事儿》。

伊通社前任社长赛义德·扎亚·哈士米（Seyed Zia Hashemi）曾于2018年2月被文化和伊斯兰指导部长塞耶德·阿巴斯·萨利赫（Seyed Abbas Salehi）任命为伊斯兰共和国通讯社（IRNA）社长。