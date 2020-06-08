伊朗海关总署署长宣布去年全市外贸出口总额：850亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：赛耶德·马赫迪·米尔·阿什拉菲（Seyyed Mahdi Mirashrafi）在今天（周日）的伊斯兰协商议会上说，去年的货物出口量为1.35亿吨，进口量为3500万吨，因此，外贸总重达1.7亿吨，这对国家来说属于良好的数据。

关于支持生产、促进贸易、促进健康的海关措施，他在接受采访时说，80%以上的进口货物是半成品、生产线机器和原材料，如果我们为其提供进口便利，我们将在降低生产价格方面提供帮助。