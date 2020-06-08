土耳其重新开放与伊朗海关大门

土耳其贸易部长佩克江（Ruhsar Pekcan）表示，由于新型冠状病毒疫情一段时间以来关闭的以哈布尔和古布拉克为首的通向伊朗和伊拉克的海关大门已重新开放。

佩克江从社交媒体推特Twitter帐户上宣布，海关大门已经打开。

佩克江说，由于全球疫情传播速度的下降以及伊拉克和伊朗疫情影响力减弱，解除了此前对这些国家的限制。

佩克江还指出，土耳其重新开放了与土耳其最重要贸易伙伴伊拉克和伊朗进行国际货运的海关大门， 为避免交易中断而运行的非接触式商务应用程序也将终止。