华春莹：国际原子能机构报告确认伊朗继续就执行全面协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，在6月8日中国外交部例行记者会上，中国记者问：据报道，6月5日，国际原子能机构发布两份伊朗核问题报告，一份是对伊朗履行伊核全面协议义务情况的季度报告，指出伊朗继续违反全面协议关键核领域限制；另一份为伊朗履行保障监督义务情况的报告，指出伊朗仍拒绝向机构提供两处地点的核查准入。6月15日起召开的机构理事会将审议相关问题。中方对此有何评论？

华春莹：中方注意到国际原子能机构发布的伊朗核问题最新报告。报告确认伊朗继续就执行全面协议接受机构监督核查，迄未实施第五阶段减少履约措施，且未将宣布的核材料转用于其他目的。报告并显示，伊朗愿继续就履行保障监督义务问题同机构加强对话合作。

在此我想重申，美国单方面退出全面协议并对伊极限施压，是当前伊核危机的根源。维护和执行好全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径。美方应放弃错误做法，避免阻挠其他各方执行全面协议，为外交努力留出空间。中方支持伊方与机构加强对话合作，在维护以往共识的基础上，就保障监督问题寻求妥善解决办法。同时，我们希望各方均能支持上述外交努力，多做有助于缓和局势的事，而不是激化矛盾。我们也相信机构能够秉持客观、公正立场，妥善处理相关问题。

在伊核问题上，中方的出发点始终是维护全面协议，维护多边主义，维护中东地区的和平稳定，维护以国际法为基础的国际秩序。中方愿继续同有关各方紧密协作，为推动伊核问题的政治外交解决做出不懈努力。