全球最大购物中心——伊朗玛 （多图）

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——Hi走啦，分享了他最近去伊朗首都德黑兰最大购物中心的经历。全文如下：

城市购物广场的品牌有很多，作为城市经济发展的一个牌面，很多知名购物广场不仅设施完善，而且规模还很大。那大家知道这世上最大的购物广场在哪吗？它就是伊朗购物中心，由德兰黑与卡拉伊大合作的综合商业项目，两者是伊朗的政治、经济中心城。伊朗购物中心的面积达195万平米，每天有25000多位工人在此建设，仅工程承包商就有500多家。

相比中国较大的华南商场（66万平米），伊朗购物中心近乎大了三倍！该购物广场分为两个阶段建设，第一阶段为140万平米，目前有大部分设施已开放。在开放区域中已有700多个商家入驻，最多可入驻2500个商家，这个规模在伊朗是前所未有的，因为其总人口才8000万。进入商场首先能看到一个2万多平米的超市，商场周边区域是步行街，正中央是一个镶着钻石水晶的中庭，装修非常豪华。

再往上走就是超级影院，客容量达2000人，分为12个IMAX影厅和其它普通影厅。既然是文娱中心那肯定有图书馆，其面积达3300平米，藏书上限为6.7万。如果是家庭出行也不用担心儿童吵闹，因为商场最上层有一个大型家娱中心，里面有亲子游戏，如果想自己逛街还可将儿童托管在里面。

除此外在已开放区域中还有汽车展示厅、博物馆，甚至义卖市场，不管是高档品牌还是二手小商品在这都能找到，类品五花八门，很有意思。第一阶段还有很多设施正在施工，预计140万平米完全开放后将会新增2家普通酒店和1家5星级酒店，仅5星级酒店的客房量就有450间左右，它还会开设专门的区域承接大型会议和宴会。

最令人惊讶的是官方会在屋顶上打造15个运动场，人们可在场内散步、打球、滑冰。如果外在条件允许，也会在上面增设伊朗最大的游泳池。不过上面提到的所有设施都仅是第一阶段的开发，第二阶段还有55万平米正在规划，具体添置了什么设施还有待官方公开。第一段工程目前基本已经完工，第二阶段预计在2020年年底竣工，但此前因外在因素耽误了工期，竣工时间可能会延长。

伊朗购物中心其实也是官方为发展旅游业打造，他们想要外来游客看到伊朗更现代化且发达的一面，因为目前其特色市场大部分都是以摊位或小店面形式存在。而且伊朗已经实施对中国免签政策，这能为其带来不少客流量。

所以伊朗购物中心在后期与其说是一个超级商场，倒不如说是一个旅游景点，此前迪拜购物中心也是如此。迪拜购物中心的面积为55万平米，里面有1000多个商铺，专业级的冰场、黄金市场、沙漠喷泉，甚至就连水族馆都被“搬”到了里面。其内外共有1.6万个停车位，巨幕影院更是高达6米多。如今去迪拜旅行的游客一定会踏入购物中心，相信伊朗的购物中心以后也会成为这样的地标。