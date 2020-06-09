中国媒体：美国“人权卫士”还怎么演？

伊朗国家通讯社（IRNA）：据海外网报道，华盛顿哥伦比亚特区警方统计，6月6日约有3000名抗议群众在白宫附近的第16街区聚集。

“在乌克兰、德黑兰、香港，我们曾经支持那些抗议者们。但现在，我们在做什么呢？”这是美国前驻保加利亚大使南希·麦克埃尔唐尼向美国政府发出的“灵魂拷问”。根据美国有线电视新闻网（CNN）、美国政治新闻网Politico等多家媒体报道，自弗洛伊德之死引发的抗议示威活动爆发以来，美国政府的粗暴应对让美国外交官们怨声载道，“这让我们无法再为美国政府辩护”。

当美国总统用“低等生物”“失败者”称呼示威者，当美军派出精锐部队紧急部署首都华盛顿特区，当催泪弹、爆震弹、橡胶子弹驱散了大批和平示威人群，当展示武力的直升机在华盛顿市区超低空盘旋，美国外交官们成了最尴尬的人。他们面临一个极为棘手的问题：“人权卫士”的戏还要怎么演下去？

美国长期以来以“人权卫士”自居，习惯在全世界假扮“道德旗手”。当乱港份子涌上街头打砸抢烧时，美国政客发声说：美国与香港人民站在一起；当抗议者在伊朗引发骚乱时，美国政客发声说：美国与伊朗人民站在一起……据Politico报道，美国前外交官莫莉·蒙哥马利近日表示，美国外交官总是对别国的人权表示关注，现在他们被外国政府要求解释美国的立场，“对于许多加入外交部以来在海外推广美国价值观的外交官来说，这是一个悲伤而值得深思的时刻”。

伊朗外交部长扎里夫将一份2018年美国针对伊朗的声明替换主语，将这份檄文“物归原主”。（图源：伊朗外长扎里夫个人推特）

美国双重标准的回旋镖效应已经显现。伊朗外交部长扎里夫近日将一份2018年美国针对伊朗的声明替换主语，将美国曾经“大义凛然”谴责伊朗政府的檄文“物归原主”：“美国民众已经厌倦了领导人的种族主义、腐败、不公、无能，全世界都听到了他们的呼声。”

“自由”的火炬尽管向外烧去，点燃他乡战火；铁棍与橡胶子弹，则留给自家抗议民众。美式人权的虚伪，就连美国的盟友也尴尬无比。澳大利亚总理莫里森要求澳驻美使馆对美国警方无差别袭击澳籍记者事件进行调查，反对党领袖阿尔巴尼斯则表示此类事件“完全不能接受”；欧盟外交政策负责人何塞普·博雷尔·方特勒斯敦促美国“在充分尊重法律和人权的情况下”采取行动；当媒体问及如何评价美国出动军队对付示威群众时，加拿大总理特鲁多又是抿嘴又是叹气，足足沉默了21秒，当地时间6月5日特鲁多不但参加抗议示威活动，还在现场单膝跪地以示声援。

事实上，美国“人权卫士”的画皮早已遮不住利维坦的凶恶面目。如果回顾美国对伊拉克、利比亚、科索沃和叙利亚等国的军事干涉，如果审视发生在东欧和巴尔干地区的形形色色“颜色革命”，就会发现美国的人权外交不过是粗暴干涉别国内政的代名词，不过是美国实现地缘政治目的和维护霸权秩序的“道德武器”。

弗洛伊德之死，让世人看得更加清楚：一个肆意践踏本国人民人权的国家，难道会真正关心别国人权？对别国人民心怀怜悯和仁慈？“人权卫士”这出戏，美国政客们恐怕越来越演不下去了。