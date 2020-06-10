伊朗去年手工艺品出口5亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿里·阿斯加尔·孟山（Ali Asghar Monesan）在周二的世界手工艺品日前夕说，去年，官方海关基地出口了价值2.73亿美元的手工艺品，以游客携手提箱的形式出口了2.5亿美元的手工艺品，总额超过5亿美元。

他表示，在开始外国旅游业方面，我们希望下个月像其他国家一样，能够重新启动接收外国游客。

从伊朗爆发新冠病毒开始，外国旅游业就中止了。

伊朗有超过200多万人从事于手工业领域的工作。

伊朗手工艺品工业（包括地毯）的在国民生产总值中所占的份额达到3％。