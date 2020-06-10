中国常驻联合国代表促有关国家立即取消单边强制措施

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中华人民共和国常驻联合国代表团官网消息，6月2日，中国常驻联合国代表团同委内瑞拉、俄罗斯、白俄罗斯、古巴、伊朗、尼加拉瓜、叙利亚和津巴布韦常驻团共同举办线上研讨会，主题是“单边强制措施对全球抗击新冠肺炎疫情影响：维护《联合国宪章》，加强国际合作，确保不让任何人掉队”。第73届联大主席埃斯皮诺萨主持会议，中国常驻联合国代表团长张军大使出席会议并发言。

张军指出，单边强制措施与多边主义格格不入，与国际关系基本准则背道而驰，长期破坏受制裁国调动资源、发展经济和提升人民生活水平的能力，使无辜平民成为最大受害者。当前新冠肺炎疫情在全球蔓延，有关国家不顾这场前所未有的人类危机，仍顽固实施单边强制措施，正令形势雪上加霜。

他强调，单边强制措施严重扰乱本已脆弱的全球贸易和供应链，严重削弱脆弱国家应对疫情的能力，严重阻碍受制裁国疫情后的恢复和发展，迟滞全球抗疫行动取得最终胜利，对全球落实2030年可持续发展议程和人类发展事业可能造成无法挽回的损失。美国还动用国家力量打压别国企业、破坏国际科技等领域合作、滥用长臂管辖等霸凌行径，进一步侵犯各国自主发展权利，对世界经济造成严重伤害，引发一系列不良后果。

中国常驻联合国代表团长表示，国际社会应积极响应古特雷斯秘书长呼吁，全力应对单边强制措施的负面影响，帮助受制裁国渡过疫情难关。一是敦促有关国家立即取消单边强制措施，同国际社会一起团结抗疫、共克时艰。二是联合国等国际机构应向受制裁国提供及时有效的支持，帮助他们化解疫情的经济社会影响，改善民众困难困境。中方已行动在前，向有需要的国家提供了大量力所能及的援助，并将继续这么做。三是联大、安理会、经社理事会、人权理事会等机构应从不同角度探讨和研究解决方案，力争从根本上消除单边强制措施的负面影响。四是共同践行多边主义，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，坚决反对霸权主义、强权政治和霸凌行径，为各国赢得抗疫斗争胜利、实现快速恢复和可持续发展营造良好国际环境。

多国常驻代表及专家一致表示，单边强制措施严重违反《联合国宪章》和国际法准则，损害受制裁国发展权及其实现可持续发展目标的能力。国际社会应团结起来，有效应对单边制裁的负面影响，帮助发展中国家抗击疫情，实现包容可持续发展。