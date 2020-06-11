鲁哈尼：“跪脖锁喉”是美国的惯用计策

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼在政府会议上发言说，纵观历史，每当美国人发现任何被压迫的人时，他们都会用膝盖压住其喉咙，持续施压以致死亡。这不仅仅是一个警察在某个城市的行为，而是美国一直以来的政策。

伊朗总统说，伟大的伊朗人民打折了美国的膝盖，美国在2018年将膝盖压在了接近伊朗人民喉咙的地方，但伊朗人民团结一致将美国的膝盖打折了，现在再没有其他膝盖敢在伊朗人民的喉咙上施压了。

他说，美国是世界上抗击新冠病毒领域最糟糕的国家，政府选择了最坏的方式，将最大的损失带给了人民，引起了大量的人员伤亡，使人们陷入困境，并且没有表现出应有的管理方法。

鲁哈尼补充说，美国人仍然在通过施压政策以制造阴谋，由于伊朗在未来几周到7月份将面临一个临界点，根据2231号决议，伊朗的所有武器制裁将被取消，美国从现在起就开始担忧未来的那天并表示气愤，他们并正在寻求决议并将其发送给联合国安理会。

他说，安理会四个常任理事国将为了世界的利益和稳定，抵抗美国人的这种阴谋。特别是我们的友国（俄罗斯和中国）将会为世界和地区的利益和稳定，支持核协议，抵抗美国的阴谋。

鲁哈尼说，美国人知道并理解，他们向安理会提出任何他们想要的决议，如果击中第2231号决议，那么伊朗将尽其所能在任何情况下提高其防御能力。