伊朗央行行长批评韩国银行做法

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗央行的消息，伊朗央行行长批评韩国政府破坏伊朗获取外币资源的渠道，他说，如果韩国银行不遵守国际协定，我们有权根据国际法采取法律行动。

阿卜杜勒·纳赛尔·赫马提（Abdul Nasser Hemmati）在接受德国彭博新闻社采访的同时概述了一些有关的议题，其中包括韩国为伊朗获取外汇资源制造障碍、制裁的影响，新冠状病毒的爆发对伊朗经济的影响以及该国非石油出口的进程。

在接受彭博新闻社采访时，赫马提讲述了韩国阻碍获取外汇资源，制裁的影响以及日冕病毒的扩散对伊朗经济和该国非石油出口过程的影响。

伊朗央行行长表示，我们从韩国银行获得了出口产品所应得的收入，但问题是，我们的这些资源在韩国被非法冻结了。

赫马提（Hemmati）补充说，我们打算利用韩国银行的资源购买那些不受美国单方面制裁的食品和药品。

他表示韩国官员和银行必须履行我们对我们的承诺。他说，如果韩国不遵守与我们的国际协定，我们有权根据国际法采取法律行动，并要求韩国对此负全责。

伊朗央行行长强调，韩国银行轻易地将其应履行的义务甩在一边，不遵守现行的国际金融协定，并决定加入政治游戏。

他表示，我们有数十亿美元在韩国，这些都属于我们，我们拥有使用它们来进口药品和食品的特殊权利。

赫马提强调，“这些资产的来源都是干净清晰的，韩国的银行没有权力私自按照美国制裁的要求对其进行冻结。”除了对此表示失望，赫马提还向柳正铉指出，韩国银行这种缺乏合作精神的行为将不会被伊朗人民和政府所接受，并敦促首尔采取切实措施解决问题。

美国制裁伊朗的赌注没有结果

中央银行行长表示，美国打算通过施加经济和政治压力来压制伊朗，但这从来没有发生过，赌注没有作用。

他补充说，他们所谓的最大压力的目标并没有实现，尽管它给我们的经济增长带来了障碍，但它并没有实现让我们脱离经济轨道的理想。

赫马提补充说，我们是最早受到病毒影响的国家之一，但伊朗经济正正在回转升温，并显示出强劲的经济活跃迹象。

他继续说，我相信，尽管新冠病毒造成了沉重的人力成本，但我们有能力在抗击疫情的前线部署我们的传奇英雄，我们一定能挽回经济损失。