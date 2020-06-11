中国中央电视台：把撒谎当饭吃的蓬佩奥正在全力推销“骗子外交”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央广播电视总台报道，一向以欺诈为荣的美国国务卿蓬佩奥近日再出妄言，污蔑中国利用美国非裔男子弗洛伊德之死展开虚假宣传等等。把撒谎当饭吃的蓬佩奥，居然把中国与美国非裔男子之死扯上了关系，如此丰富的想象力，恐怕当今一流的科幻小说家也甘拜下风。

弗洛伊德之死暴露出美国社会系统性种族歧视痼疾，激起全球公愤。包括联合国高官以及美国前四任总统在内的国际人士纷纷发表声明进行谴责；全球多地举行示威活动对美国种族主义惨剧表示强烈控诉。公道自在人心，是非早已分明，看看美国街头的口号标语，就一清二楚是什么导致了美国这种局面，还需要谁来“发动宣传”吗？难道这些游行活动是受中国媒体蛊惑的吗？蓬佩奥们如此胡编乱造，要么是被逼无奈、狗急跳墙，要么就是故意搅浑水、居心叵测。

人们早就看清，新冠疫情发生以来，蓬佩奥之流不是全力以赴抗击国内疫情，而是脑筋错乱，损招连连: 对外，像疯狗一样见人就咬，搞得连世卫组织都不得安心组织抗疫；对内，竭尽撕裂之能事，屡屡发表种族主义言论，导致当前美国种族主义情绪不断上升。弗洛伊德惨死事件，正是他们挑唆煽动的一个直接后果。

令人不可思议的是，美国当前新冠肺炎疫情确诊人数已突破200万，其国内针对弗洛伊德之死的抗议示威活动不断，几乎乱成一锅粥，但蓬佩奥却对此视而不见，反而继续玩“甩锅”游戏，甚至企图用弗洛伊德之死来攻击抹黑中国，以此转移民众对美国政客的集体抨击。蓬佩奥的所作所为，还有什么做人底线？你对得起尸骨未寒的弗洛伊德吗？

中国向来奉行不干涉他国内政的外交原则，根本没有兴趣干涉美国的内政。中国社会对美国种族歧视引发的悲剧表示批评与愤怒，完全是人类良知的体现。现在看来，“利用”弗洛伊德惨剧的，不是中国，而恰恰是撒谎成性的蓬佩奥！

大量事实证明，炮制虚假信息、欺瞒和讹诈世界，已经是蓬佩奥之流推行“骗子外交”的特色。这些政客对内施政束手无策，对外“甩锅”黔驴技穷，只有不停地靠制造一个个谎言骗局、一个个矛盾危机来自圆其说。

在蓬佩奥们的各种骗术中，中伤中国，被他们视为“救命稻草”。据美国政治新闻网站Politico报道，澳大利亚研究人员对3月下旬推特上260万条与新冠病毒有关的推文，以及10天内对这些推文的2550万次转发作了分析，发现5000多个推特账户以协同一致方式将新冠病毒相关信息转发了近7000次，且散布“新冠病毒是中国制造的生化武器”阴谋论。研究还发现，很多转发该谣言的用户都是被远程控制的“机器人”账号，且很多用户群都与美国共和党及右翼势力支持者有关。吊诡的是，也是在3月底，蓬佩奥曾试图将“武汉病毒”这一种族主义措辞写入七国集团外长会联合声明。这显然不是巧合。我们完全有理由怀疑，制造涉华病毒谣言的幕后总指挥，会不会就是这个厚颜无耻的蓬佩奥？

正如一些西方媒体所言，在构陷中国方面，蓬佩奥似乎已经走火入魔，人都不正常了。这个“骗子外交”的策划者，还想在国际社会罗织一张封堵中国的网络。日前，美方宣布将邀请印、澳、韩、俄领导人参加被推迟到9月举行的七国集团峰会。白宫方面透露，“中国的未来”将是会议焦点之一。明眼人一看就知道，这是“项庄舞剑、意在沛公”的把戏。对此，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃明确回应道，“没有中国的参与，任何认真的全球倡议都很难实施”。欧盟外交政策负责人博雷尔则指出，美国政府不能永久性地改变七国集团峰会的形式或成员资格。

《纽约时报》近日在刊文分析德国总理默克尔婉拒原定于6月底召开的七国集团峰会时，援引德方高级官员的话表示，“不卷入反华秀场”是德方作出这一决定的重要考量之一。文章还一针见血地指出，美国高官在国内严阵以待，但在国外成为孤家寡人。

显然，国际社会对蓬佩奥们的“骗子外交”早就洞若观火，自不会上当。要是总结蓬佩奥担任美国国务卿以来都干了些啥，毫不夸张地说，一个又一个的谎言，构成了他的全部外交履历。美国外交的体面和专业主义已经被此人摧毁殆尽。

中国先秦时代的哲人曾说：“蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，与之俱黑。” 在当今国际社会，任何有起码道德是非观念的政治家，是耻于和蓬佩奥这样的卑鄙之徒为伍的。蓬佩奥全力推销的“骗子外交”，必将是美利坚外交史上最可耻的一页！