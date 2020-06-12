王毅就伊核问题向联合国和安理会致函——中国不认同美国推动延长对伊武器禁运

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，王毅在函中表示，伊朗核问题全面协议业经联合国安理会第2231号决议核可，是多边外交的重要成果，也是国际核不扩散体系的关键要素。美国单方面退出全面协议，恢复对伊朗非法的单边制裁，此举违反了全面协议和安理会第2231号决议。我们敦促美国放弃没有国际法依据的单边制裁和“长臂管辖”，回归遵守全面协议和安理会决议的正确轨道，与各方共同维护国际核不扩散体系，维护中东地区和平与稳定。

王毅表示，中国坚定维护安理会决议的权威性，坚定维护全面协议的有效性，不认同美国在安理会推动延长对伊朗武器禁运。安理会第2231号决议的所有规定，包括武器禁运有关安排应得到认真执行。作为全面协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。

王毅指出，维护和执行好全面协议是解决伊朗核问题的唯一正确途径。当务之急是按照分步对等思路，保障伊朗经济红利，同时推动伊朗恢复全面履约，恢复全面协议权利和义务的平衡。中国将同有关各方及国际社会一道，继续维护全面协议和安理会决议，维护多边主义，推动伊朗核问题的政治外交解决。同时，我们也将坚定维护自身的合法权益。

2015年7月14日，伊朗同中国、美国、俄罗斯、英国、法国和德国及欧盟达成伊朗核问题全面协议。当月20日，联合国安理会一致通过第2231号决议核可了全面协议。美国于2018年5月退出了伊核问题全面协议。近日，伊外长致函联合国秘书长古特雷斯，强调美国已退出全面协议，因此对安理会第2231号决议不再有发言权。俄罗斯外长拉夫罗夫致函古特雷斯秘书长和安理会轮值主席，谴责美国加剧伊核问题紧张局势、破坏全面协议和安理会第2231号决议。英、法、德和欧盟发表联合声明，强调将继续维护全面协议。