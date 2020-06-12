2020年6月12日 上午10:18
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王毅就伊核问题向联合国和安理会致函——中国不认同美国推动延长对伊武器禁运

王毅就伊核问题向联合国和安理会致函——中国不认同美国推动延长对伊武器禁运

伊通社（IRNA）德黑兰 06月12电 最近中国国务委员兼外交部长王毅就伊朗核问题致函联合国秘书长古特雷斯和安理会本月轮值主席、法国常驻联合国代表德里维耶尔，并要求作为安理会正式文件散发。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，王毅在函中表示，伊朗核问题全面协议业经联合国安理会第2231号决议核可，是多边外交的重要成果，也是国际核不扩散体系的关键要素。美国单方面退出全面协议，恢复对伊朗非法的单边制裁，此举违反了全面协议和安理会第2231号决议。我们敦促美国放弃没有国际法依据的单边制裁和“长臂管辖”，回归遵守全面协议和安理会决议的正确轨道，与各方共同维护国际核不扩散体系，维护中东地区和平与稳定。

王毅表示，中国坚定维护安理会决议的权威性，坚定维护全面协议的有效性，不认同美国在安理会推动延长对伊朗武器禁运。安理会第2231号决议的所有规定，包括武器禁运有关安排应得到认真执行。作为全面协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。

王毅指出，维护和执行好全面协议是解决伊朗核问题的唯一正确途径。当务之急是按照分步对等思路，保障伊朗经济红利，同时推动伊朗恢复全面履约，恢复全面协议权利和义务的平衡。中国将同有关各方及国际社会一道，继续维护全面协议和安理会决议，维护多边主义，推动伊朗核问题的政治外交解决。同时，我们也将坚定维护自身的合法权益。

2015年7月14日，伊朗同中国、美国、俄罗斯、英国、法国和德国及欧盟达成伊朗核问题全面协议。当月20日，联合国安理会一致通过第2231号决议核可了全面协议。美国于2018年5月退出了伊核问题全面协议。近日，伊外长致函联合国秘书长古特雷斯，强调美国已退出全面协议，因此对安理会第2231号决议不再有发言权。俄罗斯外长拉夫罗夫致函古特雷斯秘书长和安理会轮值主席，谴责美国加剧伊核问题紧张局势、破坏全面协议和安理会第2231号决议。英、法、德和欧盟发表联合声明，强调将继续维护全面协议。

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