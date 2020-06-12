种族主义已在美国扎根——专访安徽大学西亚北非研究中心主任王泽壮

伊朗国家通讯社（IRNA）：王泽壮周四在接受伊通社（IRNA）的采访时说，种族歧视和种族主义是美国社会的一种长期的和固有的社会疾病。自美国独立后，种族歧视的严重后果被政治斗争所遮盖，成为政治妥协的受害者。

他继续说，内战试图从资本主义劳动自由的角度解决联邦法律的黑人平等问题，但是种族歧视仍然存在于美国社会的每个角落，事实上，美国所支持的文化多样性从未实现过，白人种族主义文化仍是主流。

中国安徽大学的一位教授说，对种族歧视抗议和骚动的根源是白人对黑人的歧视，这些抗议表明美国文化多元主义的失败。

他说，美国在处理国内和其他问题上使用双重战略，例如近期的香港问题。他说，美国使用双重和多重国际标准是美国外交的最重要的特征之一。

他说，从传统的外交角度来看，干预是根据美国国家利益的需要确定的，而且都是符合美国国家利益的外交声明，它的本质是一回事，此外，美国外交政策需要注意的一个特殊点是，美国人的价值和规范因素起着重要作用。

中国东部大学西亚和北非研究中心主任称影响美国外交政策的两个主要因素是"为美国的利益服务，符合美国的价值观"，并说，通过了解美国的外交政策因素，你可以理解为什么美国在国际上采用双重标准和几个标准的战略。

这位中国大学教授就国际社会对美国双重标准战略的责任说道，美国政府已经界定的美国利益确实是一种霸权立场，以至于美国反对任何损害其霸权的行为。

他接着说，过去，美国曾反对苏联、伊拉克和利比亚等国家，但现在转向中国、伊朗、委内瑞拉等一些国家，美国政治流的主要精英，把中国作为“战略对手"，他们定义了中国的”遏制”政策，这一过程与适用于香港的双重标准相同，甚至包括了双方间的不和谐问题。

中国安徽大学教授表示，这就是为什么中国政府和人民必须充分认识到，美国采取的双重标准的本质是干涉中国内政，削弱中国的主权。

王教授说，北京必须利用国际一切可能的机会来揭露这些战略，并证明美国的双重标准，国际社会和各国必须采取一些行动，各国必须反对美国的优越性。

他说，事实上，每个政权都维护着其普遍利益和社会秩序，但有时为了维护社会秩序会发生暴力行为，美国便如此。美国是一个移民国家，美国的政治传统是独立和权利下放，所以美国的民主性质也是客观事实，但美国政府无法实现无条件的民主，对抗议和暴乱的广泛镇压证明美国的民主有虚假和虚伪的方面。

西亚北非研究中心主任强调，美国一向扮演全球警察的角色，但事实上，这个"世界上无能的警察"却未能公开的执行法律，正是他的二元论入侵了伊拉克和利比亚，而今天我们看到的美国的行为完全没有一点益处。

他继续说，以维护国际秩序的名义，打击所谓"危险国家、叛逆国家、专制政府、邪恶轴心"等，只是美国发明的词语，才能为其霸权主义和干涉找到合理依据。

王教授补充说，在当今国际社会中，美国通过战争，反对援助国家或干涉各国内政，已成为威胁国际安全与稳定的普遍公害，是国际社会和人间悲剧的主要根源。