【疫情】伊朗累计超18.4万病例 累计治愈146748例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自12日中午至13日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2410例，新增死亡病例71例；伊境内累计确诊184955例，累计死亡8730例，累计治愈146748例，累计进行新冠病毒检测1219400次；现存确诊病例中重症患者2755人。

萨还表示，霍尔木兹甘、胡泽斯坦省、霍拉桑·拉扎维、布什尔处于红色风险状态或风险较高。

她强调，卫生部门提醒民众在公共场合佩戴口罩、保持社交距离、避免非必要集会。老年人尽量居家减少外出。

与此同时，伊朗总统鲁哈尼表示，伊部分地区疫情防控已进入第三阶段，也就是在完全遵守规定的同时与疫情共存。无论是伊本国专家还是国际组织专家都表示现在无法确定疫情结束之时。我们必须借鉴“智能社交疏离”的经验，遵守有关卫生规定，保护人民的健康，从而开展必要的经济和社会活动。伊是最早通过制定卫生规范，逐步科学实现复工复产的国家之一，接下来也有必要制定相应规范，促使我们的生活、工作方式与疫情形势相适应。

伊朗总统鲁哈尼12日与卫生部长纳马基通电话。鲁表示，在疫情防控的第三阶段，也就是“与疫情共存”阶段，要继续坚持各项卫生措施，加强对民众的教育和信息发布，确保民生和健康同时得到保障。所有相关部门都应以此为工作目标。