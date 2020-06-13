中媒：伊美驻华使馆用中文“互怼”，伊朗妙语连珠明显技高一筹

伊朗国家通讯社（IRNA）：据观察者网6月10日消息，近日，美伊两国驻华大使馆又在微博上打起嘴仗，吸引不少中国网友围观。

据悉，这场嘴仗最先是由美使馆挑起的，其官方微博在8日晚间发表了一篇题为《美国的制裁措施旨在威慑伊朗的核科学家》的文章，称“美国正在警告伊朗政权的核科学家停止发展核武器的活动，并展开和平性的努力”。

文章中还引用了美国国务卿蓬佩奥的一份声明，称伊朗政府会因“核边缘政策”而被孤立于国际社会。

伊使馆怒发灵魂四连问

众所周知，伊朗核问题一直美伊双方爆发冲突的敏感点，早年两国就因为在这一问题上无法达成共识而相互敌视，关系持续恶化。此时美使馆发布这样一篇文章，又拿核问题说事，找茬的意味实在是明显。因此，伊使馆也不甘示弱回怼，发出灵魂“四连问”：世界上哪个国家拥有最大核武库？哪个国家核试验次数最多？哪个国家最热衷搞核讹诈？哪个国家最爱撕毁核条约？

“全世界都知道答案是美国！”伊使馆自问自答后，还提及了美国在两年前单方面非法退出伊核协议，以及近日特朗普自揭老底，向全世界证实伊拉克没有大规模杀伤性武器，当年美军入侵伊拉克师出无名的事。并毫不留情地嘲讽道：美国还想再玩一次“洗衣粉”的把戏？

虽然被伊使馆戳中了痛处，但美使馆并没有认输，再度发微博回击称，美国将对伊朗伊斯兰共和国航运公司及其子公司实施制裁，原因是该公司不断运送与伊朗弹道导弹和军事项目有关的物品，同时还是其他具有扩散敏感性物品的长期承运方，伊朗政权继续寻求和购入具有扩散敏感性的物品，违反了联合国安理会2231号决议。这一次，伊使馆还没发声，中国网友先炸锅了。不少网友调侃道：美国又拿出了一袋洗衣粉。

除了围绕核问题进行发难，美使馆先前还揪住伊朗的经济问题大肆嘲讽，称伊朗解决通货膨胀的方式只有给货币减去几个零这一种。对此，伊使馆又巧妙地连用3个排比句予以回击：美国如此解决经济危机：疯狂印钞；美国如此解决新冠疫情：甩锅退群；美国如此解决种族问题：跪脖锁喉。此外，伊使馆还配上了一段纽约州75岁示威老人被警察推倒的视频，讽刺美国“皇帝的新衣”已被揭穿，“自由民主灯台”的游戏演不下去了！随后，中国网友纷纷点赞这条微博，并感慨道：伊使馆的中文水平实在是高啊！