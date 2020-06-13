美国希望延长伊朗武器禁运，俄外长：已退出伊核协议，无权干涉

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，众所周知，自特朗普上台以来一直在"退群"的道路上愈走愈远。而他最著名的"退群"事件可谓是影响深远，在之前特朗普直接退出伊核协议，让美伊斗争加剧。但伊朗也绝不是软柿子，直接宣布一方面履行全面协议，另一方面说要增加国内铀浓度。这让世界局势愈发的不稳，同时也让国际社会对于美国的批评之声越来越严重。不过特朗普对于国际社会的指责充耳不闻，反而不断针对伊朗做出相应的制裁。

在疫情期间，美国并没有因为人道主义而放宽对伊朗制裁，反而是将防疫物资列入制裁之列，让伊朗的疫情变得愈发的严重。这也不排除美国想要通过疫情来拖垮伊朗。而同时，在最近一段时间美国又开始将之前列入制裁豁免的一些项目重新发起制裁。

让伊朗国内局势变得愈发的紧张。甚至于还不断地在波斯湾地区进行大规模军演，在伊朗家门口秀肌肉让伊朗感受到美国军事实力的强大。不过，美国还没有忘记伊朗的武器禁运决议将要到期，而这一条约的到期可能会让伊朗的军事实力大幅提升。于是美国又动起了歪脑筋。

特朗普希望对于伊朗的武器禁运期限加以延长。同时，美国也表示，如果武器禁运没有得到延长，那么美国将会继续加大对于伊朗的制裁。可以说美国是在威胁联合国，同时也是表达出了美国的急切。而特朗普更是公开对于奥巴马表示愤怒，认为当初与伊朗签订武器禁运条约，就不应该设置终止日期。如此言论令人愤慨，与伊朗之间的矛盾是特朗普挑起的，现如今再说这样的话，让人十分无语。

美国希望延长伊朗武器禁运，俄罗斯强烈反对。俄外长直接表示，美国已退出伊核协议无权干涉该协议的剩余内容。同时俄外长表示美国无权对于伊朗实行制裁。但美国直接表示，如果俄罗斯对于该决议否定，那么美国将会恢复之前对于伊朗所有的制裁。美国这种威胁的态度让国际社会一片哗然，同时也是美国固守冷战思维的具体表现。在现如今这个多极化的世界，美国的一言堂早已不复存在。如果美国依旧抱有这样的态度，其必将孤立于世界。