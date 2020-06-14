伊朗批评联合国为美国和沙特利用

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发表的一份声明中表示，伊朗伊斯兰共和国否认联合国秘书处的指控，联合国秘书处显然受到了美国和沙特政权的政治压力。

此前，联合国秘书长古特雷斯的报告指出，2019年用于攻击沙特阿美石油公司设施和沙特机场的巡航导弹“来自伊朗”。

伊朗常驻联合国代表团表示，在联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯关于攻击沙特石油设施的导弹来自伊朗的报告中，包含许多不准确和矛盾之处。

与此同时，媒体报道，美国希望延长伊朗武器禁运，俄罗斯强烈反对。俄外长直接表示，美国已退出伊核协议无权干涉该协议的剩余内容。

特朗普希望对于伊朗的武器禁运期限加以延长。同时，美国也表示，如果武器禁运没有得到延长，那么美国将会继续加大对于伊朗的制裁。可以说美国是在威胁联合国，同时也是表达出了美国的急切。而特朗普更是公开对于奥巴马表示愤怒，认为当初与伊朗签订武器禁运条约，就不应该设置终止日期。如此言论令人愤慨，与伊朗之间的矛盾是特朗普挑起的，现如今再说这样的话，让人十分无语。

美国希望延长伊朗武器禁运，俄罗斯强烈反对。俄外长直接表示，美国已退出伊核协议无权干涉该协议的剩余内容。同时俄外长表示美国无权对于伊朗实行制裁。但美国直接表示，如果俄罗斯对于该决议否定，那么美国将会恢复之前对于伊朗所有的制裁。美国这种威胁的态度让国际社会一片哗然，同时也是美国固守冷战思维的具体表现。在现如今这个多极化的世界，美国的一言堂早已不复存在。如果美国依旧抱有这样的态度，其必将孤立于世界。