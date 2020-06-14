德媒：拜拜，全球军备控制

伊朗国家通讯社（IRNA）：据参考消息报道，德国《国际政治与社会》网站近日刊载题为《拜拜，军备控制》的评论，作者系卡内基莫斯科中心主任、俄罗斯著名外交政策专家季米特里·特列宁，文章编译如下：

唐纳德·特朗普经常被控不稳定。然而在某些方面，事实证明他是非常一贯的。军备控制就是一个很好的例子。2018年，特朗普信守他退出伊朗核问题全面协议的竞选承诺，这是6个国家和伊朗经过漫长艰难的谈判而达成的关于伊朗核计划的联合行动计划。2019年，他又宣布正式退出与俄罗斯就中程核导弹达成的《中导条约》。今年，他又把目标对准1992年各方达成的《开放天空条约》，该条约自1992年以来确保在欧洲和北美35个国家和地区的上空进行侦察飞行。接下来的逻辑是撤回美国的所有国际安全承诺。下一个目标会针对《新削减战略武器条约》，特朗普政府显然不想在明年2月延长该条约。

特朗普总统针对俄罗斯不遵守条约和协议以及针对伊朗违反核协议的指控，只是为其提供摧毁既有体系的有用借口。正如他和他的顾问们所承诺的那样，达成更好的协议是不可能的。他的政府对继续军备控制不感兴趣，因为它正在争取霸权地位。依照特朗普的理念，在一个竞争激烈的世界独占鳌头是美国唯一可以接受的立场。如果该国不再受到军事限制，它将具有更大的影响力，至少是这样期望的。

其他国家，尤其是俄罗斯，应从中得出几项结论。一项结论是有着50年历史的、有助于保持冷战冷却的军备控制如今已被不可挽回地摧毁，并将很快成为历史。尝试着使它们“复活”的主意很好，但不会成功。因此在很长一段时间内，世界战略秩序将基本不受约束。

另一个，战略领域不再仅仅是核武器，以前军备控制主要都是针对核武器的。现在有些国家有最先进的非核系统，例如高超音速武器、网络武器、人工智能武器，并很快将扩展到太空，在那里能够部署新型武器系统。因此，现在是将所有这些因素纳入到新的战略考量中的时候了。

所有关注全球稳定与安全的人都必须团结一致，开始讨论新的世界秩序将是什么样。该秩序应考虑到所有主要的军事参与者和相关技术。它必须依靠由通讯渠道和网络构成的系统以及透明机制充分保证的核威慑。为了每个参与国的福祉和安全，这一威慑必须以一种克制的战略文化为基础。要做到这一点将非常困难，然而更糟糕的是，这一想法可能行不通。

