伊朗红新月宣布已收来自不同国家的144批抗疫物资

伊朗国家通讯社（IRNA）：卡里姆·赫马蒂（Karim Hemmati）补充说，自伊朗爆发新冠病毒以来，经过国际磋商，我们进口了144批外国防疫物资，所有的这些物品和设备均由新冠病毒中央总部机制在医疗中心之间分发。

伊朗红新月会负责人提到瑞士大使和红十字国际委员会驻德黑兰的办公室主任的会面时补充说，当我们申请建立金融渠道以获取在管理该疾病方面的国际现金援助时，我们没有接到有关这方面的任何帮助。

他补充说，尽管存在经济问题和令人发指的制裁，但我们仍然在控制和管理这种疾病及毁灭性后果。