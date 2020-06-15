伊朗外交部发言人：支持中国涉港国安立法

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央广播电视台，近日，伊朗外交部新闻发言人阿巴斯·穆萨维在接受总台记者采访时表示，香港问题是中国的内政，其他国家无权干涉，伊朗支持中国有关涉港国安立法的决定。

穆萨维说，香港特别行政区是中国不可分割的一部分，西方国家应停止干涉中国内政。

穆萨维说：“香港特别行政区是中国不可分割的一部分，对香港事务的干涉就是对中国内政的干涉。伊朗已经警告部分西方国家，不要就香港问题干涉中国内政，因为他们所作的事情不是基于香港人民和中国人民的利益，而是将香港当做向中国政府施压的工具。毫无疑问，他们并不是真心为香港人民考虑，部分国家的做法一再显示，他们只是在寻求自己的特殊利益。”

穆萨维认为，目前中国的发展越来越快，一些西方国家正在利用香港问题破坏中国的稳定，企图以此削弱中国。中国应该像以前一样坚决定抵制这种不正当的干涉。“以美国为首的西方国家所有的干涉都是非法和不正当的。中国是一个独立的国家，在世界上越来越有话语权，特别是经济领域。为了阻止中国的（经济）增长以及国力日益增强，（美国等国家）时不时地提出涉及香港或者其他中国内政的问题，希望通过破坏中国的稳定来削弱中国。伊朗谴责这种对他国不恰当的干预行为。我希望中国依旧像从前一样，坚决抵制这种不正当干涉。”