特朗普：美国现代史上种族主义最严重的总统

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛电视台报道，科尔伯特在《华盛顿邮报》上发表的一篇文章中指出，警察的暴力行径，特别是针对手无寸铁的黑人过度使用武力，在刑事司法制度的纵容之下，已经在美国成为数代人来普遍存在的事情，而在特朗普时代，这种情况甚至达到了被公开承认的程度。

文章列举了许多案例，反映出特朗普对警察暴力行径的支持，有时候这种支持甚至具有煽动性。

煽动暴力

作者指出，特朗普2017年7月28日在纽约长岛萨福克学院警察集会上发表讲话时，煽动警方人员严厉对待他们逮捕的人员。

特朗普的这项建议得到了站在他身后的警员以及部分现场观众的鼓掌喝彩，作者评论称，特朗普以此给警方开了过度使用武力的绿灯，并鼓励他们暴力对待被逮捕之人，这是不负责任的行为，既不符合专业精神，也不尊重法律权威。

特朗普受到了国际警察局长协会和全美执法人员的批评，他们正努力在警察和非裔美国人之间建立信任。

萨福克警察局在其推特账号上发布推文称，“作为警察，我们绝不容忍虐待囚犯的行为，将来也不会容忍”。

虚假指控

几天之前，特朗普以及上千万人看到了一段视频，在这段视频中，两名警察在抗议示威期间，推倒了一位75岁的高龄示威者。这位维护和平和人权者名叫马丁·古吉诺，他在抗议期间被两名警察推倒在地并丧失了意识，随后古吉诺头部出血，而两名警察并没有试图帮助他，而是丢下他走开了。

后来，特朗普对这一事件发表评论称，“马丁·古吉诺摔倒的程度比警察推开他的力气要重”，并在没有任何证据的情况下，特朗普在其推文中指责古吉诺是来自“反法西斯行动”的人员，认为他对警察设好了圈套，煽动并引诱警察。

作者指出，特朗普试图通过这项基于阴谋论、没有任何证据支持的指控，来抹黑这位年迈示威者的名声，从而达到保护警察的目的。

作者表示，特朗普本周将在明尼阿波利斯对示威者使用催泪弹及其他武力手段的情况，称为一道“美丽的风景”。

这篇文章还批评特朗普在全面的封锁措施结束后，选择俄克拉荷马州的塔尔萨市作为其召开首场选举会议的地点，特别是在乔治·弗洛伊德死后，美国全境举行的抗议活动的背景之下。

塔尔萨市曾发生过美国历史上最为血腥的种族暴力事件之一，在1921年，“白人至上主义”的鼓吹者们对黑人进行了屠杀，并造成数百人死亡。

作者在文末得出的结论称，既然特朗普喜欢对示威者们使用催泪瓦斯，并鼓励警察对被拘留者进行虐待，那么，他会选择在一个见证了白人至上主义者们残暴罪行的地方举行庆祝，也就不足为奇了！