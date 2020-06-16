伊朗敦促国际原子能机构做出“建设性”决定

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻维也纳联合国和其他国际组织代表卡齐姆·噶里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）昨晚表示，原子能机构毫无根据提出一些要求，并不能责令伊朗满足这一要求。

他说，很遗憾，美国和以色列政权再次试图通过向原子能机构向伊朗施压，使其超越其宪法权力范围，破坏国际原子能机构与伊朗之间的积极且具建设性的合作和关系。

与此同时伊朗外交部发言人穆萨维15日在例行记者会上敦促国际原子能机构就伊朗核问题做出“建设性”决定。

据报道，6月5日，国际原子能机构发布两份伊核问题报告，一份是对伊朗履行伊核全面协议义务情况的季度报告，指出伊朗继续违反全面协议关键核领域限制；另一份为伊朗履行保障监督义务情况的报告，指出伊朗仍拒绝向机构提供两处地点的核查准入。6月15日起召开的机构理事会会议将审议相关问题。

穆萨维说，国际原子能机构不应以以色列政权情报部门的主张和指控为依据。他同时敦促机构从事实出发、基于合法的依据提出问题。

他说，希望国际原子能机构不会做出“无建设性”的决定，否则伊朗将给予应有的回应。他希望结果将会有利于地区的和平与稳定。

今年3月5日，伊朗驻国际原子能机构代表团回应机构有关伊朗不配合核查的说法，认定机构依据以色列方面虚假情报提出核查要求，伊朗没有义务配合。

2018年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核全面协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。