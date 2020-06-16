中媒：美国要求联合国对伊朗制裁，中俄：你没资格！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，自从特朗普上台之后搞出很多事情，退出《中导条约》，单方面撕毁《伊核协议》，退出世界卫生组织。只有我们想不到，没有什么是特朗普先生做不出来的。美国以"世界警察"身份自居，干扰其他国家内务，将"美国优先"原则发挥的淋漓尽致。美国已四面楚歌，疫情肆虐，暴乱持续升级，特朗普政府在示威活动上"失声"，可在在国际事务上还是喋喋不休，仍不忘制裁伊朗。

穷追不舍，美将伊朗逼到末路

美国和伊朗之间的战争持续多时了，不管美国境内情况如何，无论美民众对特朗普政府的表现有多么不满，白宫政客是不会停止对伊朗的制裁。美国与伊朗的恩怨由来已久，伊朗高级军官被刺杀是他们心中的痛，伊朗人民的反抗是不会终止的。根据俄罗斯《生意日报》6月10号报道，美国要求联合国对伊朗制裁，还想破坏伊朗核协议的剩余内容，白宫有必要这样紧追不放吗，能否给伊朗喘气的机会？

俄外长向联合国秘书长致信，向美表示：你没资格。因为美国在2018年时就退出伊朗核协议，现在再无权干涉伊朗核协议的相关内容。现在提出关于延长对伊朗武器禁运的决议，俄罗斯自然不会同意美方的做法。特朗普政府完全就是不讲道理的疯子，执着于执行霸权主义，无情打压伊朗。俄罗斯指出，美国对伊朗提出武器禁用没有客观依据，俄罗斯将会阻止美国的决议案。

继俄罗斯之后，中方表态

据新华网6月11日报道，中方将会与俄罗斯一同，继续维护伊核问题全面协议的有效性。外交部发言人华春莹称"我们敦促美方回归遵守全面协议、遵守安理会决议的正确轨道，与各方共同维护国际核不扩散体系，维护中东地区的和平与稳定。"中方与俄罗斯已经表明立场，特朗普政府还是要多加斟酌，切忌做出有损国际利益的事。

虽然已经退出核协议，但美国还是坚持称自己是协议一方的当事人，有权有伊核协议指手画脚。俄外长称美国的做法是"绝对不能接受的"，伊朗总统也不会同意美方的想法。美国执意要与世界背道而驰，最终在国际上只会是孤立无援，落得一个众叛亲离的下场。