伊朗和俄罗斯发表联合声明 重申反对单边主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：题为“伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯联邦促进国际法的宣言”的声明共分为13段，由伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）和俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）于周二签署。

声明中写道，伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯联邦在解决全球危机方面坚决抵制非法的单边主义，并根据国际法的原则和规则积极奉行公平的集体和多边外交，并促进区域和全球需求。

伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯联邦强调，各国政府必须避免违反《联合国宪章》中所规定的，不能对任何其他国家的领土完整或政治独立进行威胁或使用武力。 因此，他们谴责单方面的军事干预。

伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯联邦反对以任何形式或借口削弱或破坏《联合国宪章》的政府或机构的企图。

伊朗和俄罗斯外交部长另一条款中强调，伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯联邦是不干涉政府内政或对外事务的原则的一部分；国家的主权是不可侵犯的权利，根据其人民的意愿，在不影响、干涉、胁迫或威胁任何国家的情况下，决定其政治、经济、文化和社会秩序，以发展国际关系并对其自然资源行使永久主权。

伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯联邦外长在联合声明中指出，两国决定扩大合作，以维护和促进国际法，建立公正和基础的国际法。