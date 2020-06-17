广交会与伊朗“云签约”

伊朗国家通讯社（IRNA）: 据中国驻伊朗大使馆消息，在广州琶洲广交会展馆的会议室内，广交会副秘书长兼新闻发言人、外贸中心副主任徐兵连线身处埃及、伊朗的两位工商机构负责人，并代表中国对外贸易中心与他们“云签约”，为广交会带来了两位“新朋友”——埃及工商联合会、伊朗—中国工商会。

“网上展会使大家能够继续‘相聚’和合作，相信本届广交会将取得成功。”伊朗—中国工商会会长马吉德雷扎·哈里里说，双方建立合作关系能为伊中工商界带来更多的经贸合作机会，使伊中友谊更加巩固，“期待在不久的将来在广州相聚”。

中国是埃及和伊朗第一大贸易伙伴。2019年，中国与上述两国双边贸易额分别为132亿美元、230亿美元。埃及工商联合会是埃及所有商会和商业组织的最高协调机构，伊朗—中国工商会为伊朗最大的商会。

作为广交会承办方的中国对外贸易中心，与埃及工商联合会、伊朗—中国工商会签署合作协议，意味着广交会的国际“朋友圈”再扩大，与“一带一路”沿线国家工商机构的合作再推进。

事实上，自创办以来，广交会一直得到全球工商界人士和多国工商机构的大力支持，各国工商机构与外贸中心共同合作，宣传推广广交会，动员和组织本国企业参会，这也是广交会63年来长盛不衰的重要原因。

徐兵介绍，为更好服务合作机构和与会企业，外贸中心实施“广交会全球合作伙伴计划”，与有影响力的国际工商机构建立合作伙伴关系，打造互利共赢的贸易合作生态圈。目前，外贸中心已与全球73个国家和地区130家机构建立了伙伴关系，其中包括34个“一带一路”沿线国家的53家机构。

“双方通过共享资源和渠道，推动企业积极参与双边商务活动，促进双边经贸关系发展。”徐兵说，中国是埃及和伊朗第一大贸易伙伴，此次签约将有利于为各国与会企业提供更加完善的服务，进一步促进双边经贸发展，助力“一带一路”国际合作。“今后广交会将坚持线下线上一体化融合发展的方向，为世界各国企业开发更大新空间、创造更多新商机。”