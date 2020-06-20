伊朗新增2322例确诊病例 累计治愈超16万例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自19日中午至20日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2322例，新增死亡病例115例；伊境内累计确诊202584例，累计死亡9507例，累计治愈161384例，累计进行新冠病毒检测1395675人次；现存确诊中重症患者2842人。

伊朗总统鲁哈尼18日出席国家疫情防控指挥部专家委员会会议时表示，伊抗疫成果得到世卫组织认可，一些省份也逐渐接近“遏制”疫情阶段，政府各部门和全体民众努力维护来之不易的抗疫成果。各省重新实施限制措施应精准具体而非“一刀切”，且要与国家抗疫指挥部进行充分协调。宣传部门的耐心说服对抗疫工作帮助很大，各部门要让公众了解划分各地疫情风险等级的依据和红色风险地区将实施的措施，要准确透明地向民众发出疫情提醒。佩戴口罩、保持社交距离是许多国家抗疫成功的经验，要继续坚持下去；聚集性活动是疫情扩散的重要源头，要尽量避免。

与此同时，伊朗各电影院自伊历4月1日（公历6月21日）起可恢复营业。影院售票比例不得超过50%，禁止售卖散装食品饮料。影院工作人员需使用口罩和手套，同时为观众提供消毒剂。观众出入影厅时保持距离，观影时除同一家庭成员外座位需隔开。电影放送协会主席称，电影院将于恢复营业后前三天实行半价优惠。