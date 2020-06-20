伊朗外交部表示伊核准入问题决议“无建设性”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人穆萨维当晚发表声明说，这是一份“政治性而非技术性的”决议。

他指责协议起草方英国、法国和德国在美国等一些国家的施压下采取相关举动，目的是为伊朗和国际原子能机构之间的合作制造新危机。

当天，以视频会议形式召开的机构六月理事会对伊核准入问题决议草案进行表决，决议草案获通过。中国、俄罗斯对决议草案投了反对票，南非、印度、巴基斯坦、泰国、蒙古国、阿塞拜彊、尼日尔投了弃权票。

王群表示，中方对决议草案获通过深表遗憾。

王群说，一个时期以来，伊核问题再起波澜，紧张局势上升，根本原因在于美国单方面退出伊核全面协议并对伊极限施压的单边主义和霸凌行径。在此背景下，机构秘书处坚持在本次理事会前即仓促作出伊“拒绝”提供核查准入的结论，并出台相关报告，中方对此表示严重关切。

他强调，当前理事会各方在机构要求准入的合法性上仍有不同看法，机构有关报告作出的伊“拒绝”提供核查准入的结论尚存争议。伊方也多次表示愿与机构对话。在仍有外交解决空间的情况下，中方不认同秘书处就此问题目前即提交总干事报告的做法，也不认同其作出的结论。中方更不认同有关国家在存有争议的结论基础上所提出的决议草案。

王群表示，当前形势下，维护伊核全面协议有助于维护多边主义和国际核不扩散体系，维护中东地区和平与稳定，符合各方根本利益。有关各方应保持冷静克制，继续支持机构与伊朗通过建设性对话合作，妥善解决相关保障监督问题。无论如何，伊核问题都不能再回到对抗的老路上。

与此同时，俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫表示，国际原子能机构理事会通过的进入伊朗核设施的决议只会恶化局势。

乌里扬诺夫在推特上发文称：“国际原子能机构理事会通过一项决议，呼吁伊朗允许该机构查访2座设施。俄罗斯和中国都投了反对票。我们主张国际原子能机构与伊朗解决这个问题，但认为决议只会激化矛盾。”.

俄方此前在评论国际原子能机构对德黑兰的要求时曾表示，想要查访的2座核设施多年前就已经关停。