中国驻伊朗大使常华在伊通社发表署名文章介绍“一带一路”国际合作高级别视频会议

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国驻伊朗大使常华在伊通社发表署名文章全文如下：

6月18日，“一带一路”国际合作高级别视频会议在北京召开，主题为“加强‘一带一路’国际合作、携手抗击新冠肺炎疫情”。中国国家主席习近平向会议发表书面致辞，国务委员兼外交部长王毅主持会议，25个国家外长或部长级官员及联合国副秘书长兼联合国开发计划署署长施泰纳、世界卫生组织总干事谭德塞与会。会议发表了《“一带一路”国际合作高级别视频会议联合声明》。

声明对在疫情中遭遇不幸的家庭和社会表示沉痛哀悼，向奋战在抗疫斗争一线的医护工作者表示感谢和支持，呼吁通过全球团结互助和多边合作应对疫情挑战。确认联合国系统在促进和协调全球全面应对新冠病毒传播方面的核心作用和成员国所做努力，以及世卫组织的关键领导作用，反对应对疫情过程中任何形式的歧视、污名化、种族主义和排外主义。决心继续秉持共商共建共享原则，推动高质量共建“一带一路”。各方支持开展疫情联防联控，加强公共卫生合作，共同建设“健康丝绸之路”；加强互联互通，有序恢复跨境人员、货物流动，推动复工复产，维护全球产业链、供应链安全稳定，促进可持续发展，建设“绿色丝绸之路”。继续落实第二届“一带一路”高峰论坛共识，推进相关领域务实合作，推动“一带一路”合作取得更多成果。

当前，新冠肺炎疫情给世界造成全方位冲击，也给人类带来前所未有挑战。在疫情的特殊背景下，中国发起“一带一路”国际合作高级别视频会议，就是希望在这样一个困难时刻与合作伙伴一道发出团结合作的共同声音，坚定我们共建“一带一路”，合作战胜疫情的信心。

自2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，各项相关合作持续走深走实。“一带一路”已成为全球最大的国际合作平台，为促进世界的发展与繁荣发挥着越来越重要的作用。一年多来，尽管受到新冠肺炎疫情以及全球经济低迷等不利因素影响，但“一带一路”合作始终逆势而上。2019年，“一带一路”框架下新签署政府间合作文件29份，中国与“一带一路”合作伙伴货物贸易总额超过1.3万亿美元，同比增长6%，中国新增投资150亿美元。今年第一季度，中国同共建“一带一路”合作伙伴贸易额同比增长3.2%，直接投资同比增长11.7%。

“一带一路”合作伙伴在疫情期间同舟共济、守望相助。许多国家向中国提供了宝贵支持，中国也向122个“一带一路”合作伙伴提供了抗疫援助，向25个国家派出医疗队，毫无保留同各国全面分享防控和诊疗经验。

“一带一路”合作历经疫情考验，展现出强大韧性和旺盛活力。疫情过后，“一带一路”合作基础必将更加牢固，动力必将更加充沛，前景必将更加广阔。

习近平主席在会议书面致辞中指出，各国命运紧密相连，人类是同舟共济的命运共同体。无论是应对疫情，还是恢复经济，都要走团结合作之路，都应坚持多边主义。促进互联互通、坚持开放包容，是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路，共建“一带一路”国际合作可发挥重要作用。

中方并宣布，愿在下一阶段各国抗疫和复苏经济的过程中优先加强与“一带一路”合作伙伴的沟通协调，重点提供五方面支持。一是在习近平主席已宣布的20亿美元国际援助计划内，支持受疫情影响的“一带一路”合作伙伴特别是发展中国家抗击疫情、恢复经济社会发展。二是在疫苗研发、使用过程中，积极考虑“一带一路”合作伙伴需求，支持“一带一路”国际科学组织联盟等平台开展抗疫技术交流与合作。三是同“一带一路”合作伙伴尽快开展技术沟通协调，协商建立人员及货物跨境流动的便捷通道。四是同“一带一路”合作伙伴举行跨国交通部长视频会议，共同维护国际产业链、供应链和物流体系的畅通、安全。五是同“一带一路”合作伙伴加强创新合作，携手发展“丝路电商”，推进智慧城市建设及绿色发展合作。

伊朗是共建“一带一路”的重要伙伴，中伊近年来在“一带一路”框架下的合作持续深入。疫情期间，中伊两国始终同彼此站在一起，两国人民友谊进一步深化。世上没有趟不过的河，没有跨不过的坎，疫情造成的困难终会过去。中国和伊朗等“一带一路”伙伴合作必将迈上新的台阶，为“一带一路”沿线国家的发展与繁荣注入新的动力。