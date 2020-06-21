前11月伊朗出口无花果约1.36万吨，总额约4.7亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗圣战部农业部的消息，扎赫拉·贾丽丽·摩格达姆（Zahra Jalili Moghaddam）称 ，根据最新官方数据，该国的无花果产量超过10.4万吨，该作物的收成面积达5.9万公顷。

圣战农业部热带和半热带水果办公室主任表示，关注无花果目标市场的口味和需求，对发展出口和维持市场稳定非常有效。如果出口商懂得有关市场需求和作物的相关知识，在产品的包装类型和质量上多下功夫，那么出口的量定会大大增加。

摩格达姆表示，在5.9万公顷的无花果果园中，约4万吨无花果是由雨育方式种植。她强调，法尔西省是最重要的无花果干生产基地，也是该国对外出口的主要供应来源。

伊朗圣战农业部热带和半热带水果办公室主任补充说，按照国际标准提高质量和产量，有助于促进该产品的出口。

她指出，圣战农业部在今年跳跃式发展中，将计划对无花果的生产进行改良并实现现代化，这将有利于实现无花果的高产、优产。

圣战农业部热带和半热带水果办公室主任补充道，除了计划生产优质产品外，为了加大对外出口，将努力致力于研究和查明今后出口时可能出现的情况和问题，还将定制对外出口发展计划。

摩格达姆提醒道，去年，除了计划提高产品质量外，圣战农业部热带和半热带水果办公室还解决了关于法尔西省省站农业局和无花果协会所求的另一个问题，即修改基本出口关税税率问题。