中国外交部发言人谈伊朗核问题——北京敦促美方放弃单边制裁和“长臂管辖”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，在6月22日外交部例行记者会上，总台央视中文国际频道记者问：据报道，6月19日，国际原子能机构理事会投票通过对伊朗保障监督问题的决议，中、俄投了反对票。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方始终支持国际原子能机构以客观、专业、中立的方式履行对伊朗保障监督职责，反对将机构工作政治化。机构明确表示，对伊朗保障监督所涉问题既不紧迫，也不具扩散风险，伊方也明确表达同机构通过对话解决问题的意愿。在此情况下，中方不赞成任何人为激化矛盾、引发局势升级的行动。我们希望有关各方都能保持冷静和克制，支持伊朗与机构通过对话合作解决分歧。

在伊核问题上，中方的出发点始终是维护伊核问题全面协议，维护多边主义，维护中东地区的和平稳定，维护以国际法为基础的国际秩序。我们愿继续同有关各方紧密协作，为推动伊核问题的政治外交解决作出不懈努力。

总台央视中文国际频道记者问：6月19日，法国、德国、英国外长就伊核问题发表联合声明，中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到欧三外长就伊朗核问题全面协议发表的联合声明。

中方始终认为，维护和执行好伊核问题全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径。日前，王毅国务委员兼外长致函联合国秘书长和安理会轮值主席，强调全面协议业经联合国安理会第2231号决议核可，是多边外交的重要成果，也是国际核不扩散体系的关键要素。中国坚定维护安理会决议的权威性，坚定维护全面协议的有效性，安理会第2231号决议的所有规定都应得到认真执行。伊朗减少履行协议是美国极限施压的结果。我们敦促美方放弃单边制裁和“长臂管辖”，回归遵守全面协议和安理会决议的正确轨道。同时，全面协议各方应以切实措施恢复全面协议权利和义务的平衡。作为全面协议退约者，美国无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。

我们注意到，欧三外长重申致力于维护全面协议，致力于全面落实安理会第2231号决议。认为对伊朗的极限施压战略无助于解决各方在伊核问题上的关切，单方面启动安理会“快速恢复制裁”机制的企图将在安理会引发严重后果，与维护全面协议的努力背道而驰，欧三不会支持。

中方愿同包括欧方在内的国际社会一道，恪守全面协议和安理会决议，维护多边主义，推动伊核问题的政治外交解决。同时，我们也将坚定维护自身的合法权益。