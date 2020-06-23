伊朗前两月铝锭产量同比增长58%

伊朗国家通讯社（IRNA）：分企业来看，伊朗铝业贡献产量31,984吨，同比上涨4%；产量位列第一；其次是Hormozal铝业贡献产量13,537吨，同比上涨 163%.
第三是Almahdi铝业贡献产量11,881吨，同比上涨128％；第四是南方铝业贡献产量4,493吨，与去年同期持平.
第五是伊朗氧化铝公司贡献产量3,275吨，同比增长799%。
截至5月20日，伊朗当月铝产量33,644吨，同比增长61%。
伊通社（IRNA）德黑兰 06月23电 据伊朗矿业发展与革新组织报道，本伊朗年前两月（2020年3月20日-5月20日）伊朗铝锭产量65,170吨，同比增长58%。
伊朗国家通讯社（IRNA）：分企业来看，伊朗铝业贡献产量31,984吨，同比上涨4%；产量位列第一；其次是Hormozal铝业贡献产量13,537吨，同比上涨 163%.
第三是Almahdi铝业贡献产量11,881吨，同比上涨128％；第四是南方铝业贡献产量4,493吨，与去年同期持平.
第五是伊朗氧化铝公司贡献产量3,275吨，同比增长799%。
截至5月20日，伊朗当月铝产量33,644吨，同比增长61%。
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