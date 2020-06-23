伊朗前两月铝锭产量同比增长58%

伊通社（IRNA）德黑兰 06月21电 伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）当天在议会上表示，伊朗一直都是国际原子能机构最大方的伙伴，在该机构的保障措施和国家利益方面都是如此，但伊朗换来的却是更多的敌意和胁迫。