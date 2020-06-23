伊朗前防长：德黑兰准备与沙特对话

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高领袖国防事务顾问侯赛因·德赫甘将军（Hossein Dehghan）强调称，如果利雅得接受，伊朗准备与沙特阿拉伯对话，他并表示，阿联酋对伊朗所持立场最近也发生了变化。

德赫甘在接受半岛电视台独家采访时表示，“从我们这一方面来说，我们准备与沙特阿拉伯对话，但它必须首先接受这一点，至于我们与阿联酋的关系，在过去几个月中已经有所改善。”

这位伊朗官员要求沙特阿拉伯承认“也门战争的失败”，并“停止流血冲突以为政治解决方案铺平道路”。

德赫甘将也门的情况称之为“沙特阿拉伯应该负责的军事混乱”。他表示，“我认为，沙特阿拉伯和阿联酋没有就也门问题达成统一政策，这两个国家陷于也门战争泥潭之中，沙特阿拉伯应该为也门目前正在发生的军事混乱负责，可能的解决的办法是利雅得具有胆量，承认也门战争的失败。”

另一方面，伊朗军事和国防事务顾问表示，有关各方声称的伊朗支持利比亚退役将军哈夫塔尔武装力量的说法是“荒谬的”。

德赫甘强调说，德黑兰承认以萨拉杰为首的利比亚民族团结政府，并“呼吁所有人都为利比亚实现政治解决方案而努力”。

他并表示，“我们承认国际公认的的黎波里民族团结政府，同时，我们没有说过，也没有做任何与这一立场相抵触的事情，我们公开表示，我们没有存在于利比亚，我们不干涉利比亚事务，而且，一些当事方关于伊朗支持哈夫塔尔武装部队的说法令人可笑和荒谬的。”

德赫甘强调，“伊朗没有为哈夫塔尔提供任何重要支持，”并表示，伊朗立场“是基于必须停止那里的干预以允许采取政治解决方案，并允许利比亚人决定命运。”

关于与美国的关系，这位伊朗军事官员表示，伊朗不会与美国总统特朗普进行谈判，“因为他是罪犯和恐怖分子”，并强调称，伊朗将对美国采取任何有针对性的军事行动做出强烈而广泛的回应。

德赫甘表示，“不要与特朗普进行谈判。他不是你可以与之交谈的一方，我们认为他是犯罪分子和恐怖分子，而不是与之进行谈判的总统。”

德赫甘还补充说，“我们绝对拒绝就我们的导弹防御系统进行谈判。美国要求我们改变我们在该地区的政策，我们要说，他们为什么不改变他们的政策？我们在该地区的政策将继续并且不会改变，我们的话说得很清楚，针对伊朗国家安全的任何美国军事行动都将得到强有力的广泛回应。”