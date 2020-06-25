伊朗议长卡利巴夫会见中国驻伊大使常华

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆消息，24号卡利巴夫对栗战书委员长的祝贺表示衷心感谢。

他说，伊方从战略高度看待和发展对华关系。伊朗伊斯兰议会希望进一步加强与中国全国人大的交往，积极支持两国各领域互利合作，为促进伊中关系发展发挥更大作用。

中国驻伊朗大使常华祝贺卡利巴夫当选议长，向其转交了中国全国人大常委会委员长栗战书的贺电。常华表示，中国和伊朗同为文明古国，长期以来，两国人民一直保持友好交往。2016年，两国建立全面战略伙伴关系，开启了中伊友好交往的新篇章，双方各领域合作持续发展。

他说，新形势下，中方愿同伊方不断深化政治互信，加强沟通协调，继续在涉及彼此核心利益的问题上相互支持，推动中伊全面战略伙伴关系稳步发展。立法机构交往是中伊全面战略伙伴关系的重要组成部分，中国全国人大重视与伊朗伊斯兰议会的友好合作关系，愿与伊方加强立法、监督和治国理政经验交流。

常华还介绍了中国全国人大涉港国安立法有关情况，表示这将从国家层面填补香港在国安领域的法律漏洞，有利于中方维护国家主权、安全和发展利益。

卡利巴夫强调，香港事务纯属中国内政，其他国家无权干涉，伊方坚定支持中方维护国家主权和领土完整，保持香港繁荣稳定。