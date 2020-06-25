扎里夫同中国外长王毅视频会议：坚定捍卫多边主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部消息，王毅表示，中伊是全面战略合作伙伴，双方在涉及彼此核心利益的重大关切问题上，始终相互理解、相互支持，共同维护国际公平正义。我们愿同伊方保持这一优良传统，不断增进互信，推进务实合作，推动两国关系迈上新水平。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中伊相互支持，相互帮助。疫情虽然使两国合作受到一些影响，但我们两国都有着足够的韧性，都善于从战略角度看待和推进两国关系。我们愿结合疫情形势发展，研究逐步恢复两国人员往来、推进合作的可行办法。

王毅指出，在国际社会抗疫的关键时刻，个别国家却将疫情政治化，将病毒标签化，对别国污名化，目的就是向他国推卸责任。这种作法既不利于自身抗疫努力，也干扰影响了国际抗疫合作，实际上是在消耗自己的国际信誉。疫情终将过去，一切不合理的单边主义和霸凌行径都将被历史所摒弃。

王毅指出，前不久，伊朗同俄罗斯发表了支持国际法的联合声明。中方对此表示完全支持。我们愿同包括伊方在内的国际社会一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定捍卫多边主义和联合国的权威。

扎里夫表示，在抗击疫情过程中，伊中双方相互支持，始终坚定站在一起。伊方欢迎中方倡议的“健康丝绸之路”，愿积极参加相关合作。伊方赞赏中方坚定有力支持伊核问题全面协议，赞赏中方支持伊俄发表的维护国际法的联合声明。伊方坚决反对有关国家借疫情搞政治化、污名化的作法，坚决反对美国干涉包括香港事务在内的中国的内政。

他说，伊方愿同中方共同规划好未来双边关系发展，采取措施便利双方商务人员往来，排除干扰推进各领域合作。

扎里夫强调，双方一致同意，致力于维护伊核问题全面协议的有效性，维护安理会2231号决议的权威性，反对任何破坏伊核协议的行为。