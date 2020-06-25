2020年6月25日 上午11:37
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扎里夫同中国外长王毅视频会议：坚定捍卫多边主义

扎里夫同中国外长王毅视频会议：坚定捍卫多边主义

伊通社（IRNA）德黑兰 06月25电 昨日，伊朗伊斯兰共和国外长扎里夫同中国国务委员兼外长王毅同举行视频会议。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部消息，王毅表示，中伊是全面战略合作伙伴，双方在涉及彼此核心利益的重大关切问题上，始终相互理解、相互支持，共同维护国际公平正义。我们愿同伊方保持这一优良传统，不断增进互信，推进务实合作，推动两国关系迈上新水平。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中伊相互支持，相互帮助。疫情虽然使两国合作受到一些影响，但我们两国都有着足够的韧性，都善于从战略角度看待和推进两国关系。我们愿结合疫情形势发展，研究逐步恢复两国人员往来、推进合作的可行办法。

王毅指出，在国际社会抗疫的关键时刻，个别国家却将疫情政治化，将病毒标签化，对别国污名化，目的就是向他国推卸责任。这种作法既不利于自身抗疫努力，也干扰影响了国际抗疫合作，实际上是在消耗自己的国际信誉。疫情终将过去，一切不合理的单边主义和霸凌行径都将被历史所摒弃。

王毅指出，前不久，伊朗同俄罗斯发表了支持国际法的联合声明。中方对此表示完全支持。我们愿同包括伊方在内的国际社会一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定捍卫多边主义和联合国的权威。

扎里夫表示，在抗击疫情过程中，伊中双方相互支持，始终坚定站在一起。伊方欢迎中方倡议的“健康丝绸之路”，愿积极参加相关合作。伊方赞赏中方坚定有力支持伊核问题全面协议，赞赏中方支持伊俄发表的维护国际法的联合声明。伊方坚决反对有关国家借疫情搞政治化、污名化的作法，坚决反对美国干涉包括香港事务在内的中国的内政。

他说，伊方愿同中方共同规划好未来双边关系发展，采取措施便利双方商务人员往来，排除干扰推进各领域合作。

扎里夫强调，双方一致同意，致力于维护伊核问题全面协议的有效性，维护安理会2231号决议的权威性，反对任何破坏伊核协议的行为。

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