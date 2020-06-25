伊朗进口200万批次治疗新冠病毒肺炎的药物

伊朗国家通讯社（IRNA）：卡里姆·赫玛蒂（Karim Hemmati）告诉记者，该国药品并不短缺，将药品与制裁分开，尽管世界上不同的国家都拒绝向我们提供药品，但如今在本国不乏特殊药品，通过渠道，我们能够供应本国的药物。

赫马蒂（Hemmati）强调，尽管在受到压制性制裁后政府面临很多财政问题，但政府仍特别重视满足该国红新月会的需求。

伊朗卫生部发言人萨达特拉里昨日（24号）表示，自23日中午至24日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2531例，新增死亡病例133例，新增治愈病例2936例；伊境内累计确诊212501例，累计死亡9996例，累计治愈172096例，累计进行新冠病毒检测1502525人次；现存确诊病例30409例，其中重症患者2869人。

萨还表示，今日新增确诊病例中，1191例为轻症患者，另外1340例需住院治疗。胡泽斯坦、库尔德斯坦、霍尔木兹甘、布什尔、洛雷斯坦、克尔曼沙、古勒斯坦省和法尔斯省部分地区确诊和住院病例未见明显下降，疫情仍较严峻。

伊朗卫生部长纳马基24日表示，伊疫情防控可分为“应对防御”和“反攻病毒”两个阶段。第一阶段实现了尽可能收治所有病人，第二阶段则开展了全民健康筛查，有效减轻了医疗系统负担。目前，库尔德斯坦、西阿塞拜疆、胡泽斯坦、布什尔、霍尔木兹甘、克尔曼沙正处于第一轮疫情，将在未来几天度过高峰期。东阿塞拜疆、法尔斯、霍拉桑-拉扎维等省或将迎来疫情高峰。卫生部为近1300个行业制订了复工复产卫生规范，供民众参考执行。同时，伊就新冠疫苗开展了广泛的研发工作，国内两大科研团队、多家知识型企业和卫生部门正携手参与相关工作。研发进展顺利，相信不久后就会有好消息。