北京语言大学与伊朗塔巴塔巴伊大学签署合作备忘录

伊朗国家通讯社（IRNA）：据北语消息，刘利校长表示，古波斯文明与中华文明之间的互动和交流自古至今一直非常密切，一带一路倡议发起之后，两国在各领域的交流更加频繁，人文学术领域的合作又出现了新的契机和视角。北京语言大学有着十分深厚的汉学研究传统，北语一带一路研究院致力于汉学的基础研究以及一带一路沿线国家的汉学家为主体的智库建设，希望两校能够以共同的研究对象和研究方向，建立稳定的全领域合作关系。

Hossein Salimi校长表示，阿拉麦塔巴塔巴伊大学是一所综合型大学，设有11个学院，10个研究所，十分看重人文学的学科建设及语言教学和汉学研究，希望在伊朗驻华使馆的努力推动下，通过与北京语言大学的合作，推动中文教学和一带一路方面的学术研究更上一层楼，使双方拓展更广泛的合作空间。

随后，双方校长签署《北京语言大学（中国）与阿拉麦·塔巴塔巴伊大学（伊朗伊斯兰共和国）科研合作谅解备忘录》。Abbasali Vafaei参赞对两校成功签署《合作谅解备忘录》表示衷心祝贺，希望未来两校在一带一路研究、学术交流、留学生培养等方面加强合作。

北语国际合作与交流处处长马铁石，国际关系学院院长贾烈英教授，一带一路研究院常务副院徐宝锋教授等，伊朗伊斯兰共和国驻华使馆文化部助理马晓燕女士，阿拉麦塔巴塔巴伊大学科研副校长Jalal Dehghani Firoozabadi教授，阿拉麦塔巴塔巴伊大学中国研究中心主任Gholamreza Chegnizadeh教授，阿拉麦塔巴塔巴伊大学中文系主任Mohamadreza Elhami，阿拉麦塔巴塔巴伊大学中文系教师Sara Almasieh，阿拉麦塔巴塔巴伊大学国际合作部主任Mandana Tishehyar，国际协议官员Ali Heydari女士参会。