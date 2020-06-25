伊中两国专家举行视频会议 交流后疫情时代文化关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：这次视频会议由伊朗伊斯兰共和国驻华大使馆文化参赞、阿拉梅·塔巴塔巴伊大学、北京语言大学战略关系文化研究中心联合举办。

此次视频会议上，伊朗驻华使馆文化参赞阿巴斯·萨利·瓦法伊（Abbasali Vafaei）、中国研究中心主任欧拉买阿里·禅格尼扎博士（Gholamali Cheginizade） 、沙希德·贝赫什提大学学术委员会成员穆赫森·沙里阿替尼亚博士（Mohsen Shariatinia）、德黑兰大学中文系教授 好麦特博士（Hamed Vafaei）、北京语言大学汉学与中国学研究所所长黄卓越教授、北京大学外国语学院西亚系主任时光副教授以及北京语言大学一带一路研究所常务副院长徐宝峰教授一起参加了论坛并发表了有关伊中关系的讲话。

伊朗驻华使馆的文化参赞阿巴斯·萨利·瓦法伊在此次论坛上讲到，大学和学术合作在政治和经济关系中极具影响力，因此学者在这条道路上所占的比例非常高。

瓦法伊说，阿拉梅·塔巴塔巴伊大学是伊朗人文领域的顶尖大学，这所大学最近与北京语言大学签署了合作备忘录，我们希望两个大学之间能够加强合作。

伊朗驻华文化参赞表示，在北京语言大学的协助下，将翻译100本汉语和波斯语的书籍并出版，我们正在签订合同，这有助于加强伊中两国的文化关系。

来自沙希德·贝赫什提大学的莫赫森·沙里尼亚教授也指出，伊朗人民对中国的第一印象是"经济形象"，第二印象是"政治形象"，这是因为政府间的密切的政治互动，这一形象也尤为重要。

他接着说，尽管伊朗的学生和文化活动家在这一领域做出了努力，但"汉文化"在伊朗并不被熟知，我认为有必要关注汉文化，以平衡伊朗对中国的印象。

沙希德·贝赫什提大学教授指出，也许在中国，伊朗人民的形象只是地缘政治上的伊朗，但伊朗人在过去已经认识到了汉文化，老丝绸之路一直是两国的文化关系纽带。

德黑兰大学教授好麦特博士在本次论坛上就以“新冠病毒对未来世界文化性关系的特殊影响”为题讲道，我认为就现今的新形而言，不仅仅只是伊朗和中国，整个世界都等待东方文明对话。

好麦特博士表示，关于后疫情时代的伊朗汉学研究状态以及伊中文化性的关系，我作为伊朗汉学界第一线的一位积极分子，与我在德大中文系的敬爱同事和情爱的同学们研究中国各领域的问题的同时，相信在伊朗进行汉学研究的前途是非常光明的。

他说，今天，在伊朗的大学里，我们用汉语阅读和理解中国当代文学、中国哲学、中国文化和汉语古代文字，并在与年轻研究者的多次会议中对其进行分析和研究。 这是当今在伊朗实现的直接“阅读中国”的第一步，并有望在未来几年内出现新一代的伊朗汉学家。

伊朗汉学家表示，现在我们在伊朗不同大学的汉学中心，迫切需要中文研究资源，以阅读中国讲的中国故事，而且毫无疑问，中国各家伊朗学中心也同样需要阅读来自伊朗的一手资料。由于我们这一时代的需求一切学术活动都数字化了并这过程在疫情爆发环境下加快前进的速度。 最近，“一带一路”国际合作高级别视频会在北京成功举行并25个国家的官员出席该会议；最近在全球的这样视频会议很热。如果说之前的伊朗与中国因为距离，在交流方面上出现了一些障碍，那么今天，随着网络空间的扩大和发展以及各国之间的积极互动，直接进行文化性对话的可能性更加一些。

他还提出以下三个建议：

（一）在中国“一带一路”倡议的文化框架内，建立伊朗与中国大学的互动中心，并建立伊朗的的汉学家和中国的伊朗研究者数据库；这中心同时也能成为两国专家 之间双向交流的渠道 。

（二）以波斯语和中文创建一个虚拟图书馆和电子书籍之库，以让中国和伊朗研究人员共同使用。（两国的大学教授一起能提供需要的电子资料清单）

（三）为伊朗和中国研究者开户一些网络上的特殊帐户，以利用两国的原生资料和书面资源；两国学者能通过这些账户直接使用对方电影等方面的资料；并进行阅读对方的文化。

阿拉梅·塔巴塔巴伊大学中国研究中心主任欧拉买阿里·禅格尼扎博士也表示，应在伊中关系上增加新的层面，恢复伊朗和中国文化的所有能力，应对世界在新冠病毒后时代所带来的挑战。

他说，伊中关系必须进入新时代，不应只把注意力放在没有目的的古典文本阅读上。