尽管受到美国的制裁，但伊朗继续参与反毒品斗争

伊朗国家通讯社（IRNA）：卡泽姆·加里巴·阿巴迪（Kazem Gharib abadi）在维也纳由联合国组织召开的禁止药物滥用和非法贩运的国际纪念日特别会议上感叹道，尽管国际社会采取了相应措施，但世界继续面临着日益严重的毒品问题，特别是发展中国家的毒品使用有所增加，鸦片的种植和精神性药物的生产正在高速发展，非法毒品的持续贩运对全世界的发展与稳定产生深远的消极后果。

他称，促进国际合作、切实支持和加大国家与区域的努力是克服来自毒品挑战的唯一途径。并强调，以国际毒品公约为基础的平衡方法应旨在指导和索引所有国家、区域和国际的具体措施。他还指出，任何意图将某些种类的毒品定为刑事犯罪和合法化的做法都削弱了实现世界无毒品滥用的国际努力。

加里巴·阿巴迪指出，在过去40年，伊朗伊斯兰共和国在查获和减少毒品供需方面遭受了不可弥补的财政和人力损失。他补充说，过去一年里，伊朗伊斯兰共和国有30名烈士，共进行了2319次武装行动并与走私者发生了冲突，摧毁了1886个活跃在国内外网络站点，查获了950吨毒品和精神药物，其中包括48吨海洛因和17吨玛咖和甲基苯丙胺。

这一数量表明，查获数量与之前相比增加了近20%，这是伊朗和世界历史上前所未有的成就。