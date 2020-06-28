鲁哈尼政府时期——当代伊朗妇女运动的伟大转折

伊朗国家通讯社（IRNA）：首届女子亚运会可追溯到1958年的东京锦标赛，有4名女运动员参加了田径和网球比赛，虽然她们没有拿到奖牌，但在1966年曼谷亚运会排球比赛中，获得了第一枚奖牌（铜牌）。

当然，在那之后，由于伊朗在另外两个亚洲赛事中缺席或没有获得奖牌，她们并未获得过多关注。革命前伊朗女子运动员参加的最后一届运动会是在1974年的德黑兰，其中在击剑比赛中获得了4枚奖牌（2枚金牌、1枚银牌和1枚铜牌）。

革命之后，女子运动员在2002年韩国釜山运动会上蓬勃发展，在此次运动会中，我国的女运动员首次在射箭和跆拳道上获得了两枚铜牌，纳西姆·哈桑尼普尔（Nasim Hassanipour）在2002年釜山亚运会上为伊朗获得第一枚女子奖牌。之后，在2006年卡塔尔多哈亚运会上，女运动员的数量不仅增加了一倍，而且还获得了女子跆拳道和国际象棋团体的三枚铜牌。

纳西姆·哈桑尼普尔（Nasim Hassanipour）在 2002 年釜山亚运会的射击赛中为伊朗获得第一枚女子奖牌

从革命开始到鲁哈尼执政前，共收获19枚奖牌

革命后参加亚运会比赛的这些经历使得女子运动员们在2010年中国广州的亚运会上获得了最好的成绩，除了海底杰·阿扎德·普洱（Khadijeh Azadpour）为伊朗获得的第一枚金牌外，还收获了其他13枚奖牌，包括4枚银牌和9枚铜牌。

海底杰·阿扎德·普洱（Khadijeh Azadpour）在2006年多哈亚运会上获得首枚金牌

伊朗妇女运动最难忘的七年

从革命后到参加2010年广州亚运会期间，伊朗女子运动员一共获得19枚奖牌（1金4银14铜）。然而，在第11届和12届仁川和雅加达亚运会上女子运动员出现了更加非同平常的表现。

在2014年韩国仁川运动会上，那吉姆·赫德马提（Najmeh Khidmati）和哈米德·阿巴斯·阿里（Hamideh Abbas Ali）分别在射击和空手道比赛中各获得了1枚金牌。 此外，利拉里比（Lilarjabi）打破了铅球比赛的一项记录，以17.8米的成绩，获得了亚运会的银牌。

以此，勇敢干练并佩戴纱巾的伊朗女子运动员打破了2010年广州亚运会成绩，共获得16枚奖牌（2枚金牌、7枚银牌和7枚铜牌）。

吉姆·赫德马提（Najmeh Khidmati）在2014年的韩国仁川运动会上为伊朗获得首枚金牌

利拉里比（Lilarjabi）在 2014 年亚运会的铅球比赛上首次为伊朗赢的奖牌

扎哈拉·科扬尼（Zahra Kiani）在2018年雅加达亚运会上获得了武术比赛的银牌

扎哈拉·科扬尼是伊朗第一位获得武术比赛奖牌的女子运动员。

鲁哈尼政府期间女性运动员奖牌的数量增加了2倍

从1958年的东京亚运会到2018年的雅加达亚运会，女子运动员一共收获59枚奖牌（7金22银29铜），分别在排球、击剑、射击、国际象棋、划船、拳击、田径、空手道和武术等项目，其中54枚奖牌是在革命后获得的。

在总共54枚奖牌中在塔比尔州和奥米德州，伊朗运动员在革命之后（鲁哈尼执政期间）的亚运会上获得33枚奖牌（3枚金牌、17枚银牌和13枚铜牌），同比增长了2倍。

奥运会上的光芒

除此之外，伊朗女运动员在2016年里约奥运会上获得9个名额，这是该国体育史上第一次从亚特兰大到里约，打破了以往的奥运记录。吉米扬·阿里扎德（Kimia Alizadeh）在拳击比赛中，首次获得奥运会女子拳击奖牌，在革命之后的第4个10年后，伊朗首次实现奥运会女子奖牌的成绩。