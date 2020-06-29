伊朗与原子能机构的合作堪称典范——专访云南大学伊朗学研究中心主任姚继德

伊朗国家通讯社（IRNA）：姚继德教授在接受伊朗国家通讯社（IRNA）记者采访时指出，伊朗政府与国际核能机构的合作非常好，完全透明化，而英、法和德提出的新决议的通过是由于美国的压力，这不合逻辑。

他说，英国、法国和德国作为世界上最重要的国家、欧盟的重要成员国并且是伊核协议的签署国，不应受到美国的影响，也不应该“玩游戏”，应该做出合理正确的行动。

中国社会科学院的这位专家就安理会通过的决议及其作用指出，因伊朗核问题达成的六方协议并非简单，这一主要协议反映了国际社会所有当事方的合理关切，各方为签署此协议付出了很大的努力。

姚继德教授说，国际原子能机构通过的反伊朗决议是有争议的，因为伊朗的核问题正朝着和平外交的方向发展，且面临着挑战，面对外交的努力，这也造成了国际社会所不希望的障碍。

云南大学伊朗学研究中心主任就中国驻维也纳大使和驻维也纳常任代表王群的讲话指出，从中方的角度来看，美国是导致核协议紧张局势升级的主要因素，因为它单方面退出了核协议且恢复了对伊朗的制裁。

这位中国专家指出，由于特朗普政府于2018年5月退出了核协议，导致伊朗面临严峻问题，但这项协议仍然有效，美国政府这一无视国际法规法则和国际关系的做法完全是流氓行为。

姚博士重申，美国在退出核协议后，加大了对伊朗非理性的经济制裁，且要求伊朗继续执行核协议，这一做法充分展现了美国的不理性。

云南大学教授强调，伊朗作为联合国成员国，签署了《禁止核武器扩散国际公约》，且遵守该协定。

尽管中国和俄罗斯在国际原子能机构理事会的季节性会议上强烈反对由欧洲三国提出的决议，但在该决议在上周五还是被通过了。

在该决议中，英、德和法三个欧洲国家在美国的支持下，呼吁伊朗停止进入该国的两个核基地，并与他们充分合作。