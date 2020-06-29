伊朗驻华大使点赞北京疫情防控，这一点令他印象深刻

伊朗国家通讯社（IRNA）：克沙瓦尔兹扎德表示，新冠肺炎疫情发生以来，中国积累了丰富的防控经验，疫情防控体系显著完善。本月北京暴发疫情后，政府采取了及时、高效、专业的应对措施。精确和差异化的策略，使病毒来源被很快查明，密切接触者也被及时地追踪和隔离。政府还举行新闻发布会，每天公布最新情况。这样的信息共享使北京市民保持警惕，同时解决了他们的忧虑。“政府尽了最大努力来减少疫情的影响，例如从周边省份调动生活必需品满足北京的需求。北京的防控工作是卓有成效的，这对全国的疫情防控至关重要。”

6月11日报告首个病例后北京迅速采取的一系列反应措施，尤其令克沙瓦尔兹扎德印象深刻。他说，之后的情况证明了对病例的早期发现和隔离是最重要的预防措施。“我注意到，在有关部门和广大群众的努力下，一切都进行得很顺利。市民没有出现恐慌。这表明了市民对政府抗击疫情的信心。”

克沙瓦尔兹扎德介绍，疫情发生后，伊朗大使馆严格执行政府发布的防控指南，要求使馆工作人员每天进行体温监测，佩戴口罩，并每天对工作场所进行消毒。

“在全球抗击疫情的过程中，中国发挥了重要作用，树立了良好榜样。我们正与中国政府合作，交流分享信息和经验。面对这一世界性流行病，人类比以往任何时候都更需要区域间合作。”克沙瓦尔兹扎德说。