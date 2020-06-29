伊朗启动3省价值20亿美元能源项目 ——制裁促使伊朗走上了自给自足的道路

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统哈桑·鲁哈尼（Hasan Rouhani）通过6月25日的视频会议在3个省启动了3个能源项目，总价值21.4亿美元。

项目一：Miandoab石化厂

年生产能力为14万吨重聚乙烯的Miandoab石化厂是开工项目之一。该项目已在西阿扎拜扬省投入运行，对实现伊朗石油化工的第二次飞跃起到了重要作用。

在该项目启动仪式上，伊朗石油部长比扬·赞加内表示，到2021年3月底，伊朗石油化工产量将首次达到3位数。今年计划有17个项目投产，这将使该国的石化产能增加2500万吨。

根据伊朗第六个五年国家发展计划，石化行业确定的所有目标都将在2022年3月20日前实现。

项目二：年产19万升正己烷项目

鲁哈尼还启动了在马卡齐省伊玛目霍梅尼炼油厂的年产19万升正己烷的项目，该炼油厂是该国最大的炼油厂之一。

伊朗每年对正己烷的需求为3万吨，随着该国产品产能达到5万吨，有望实现2万吨正己烷的出口，这是“产量激增”之年的重要一步。

在过去的几年中，伊朗的智囊团和能源专家反复指出，该国应提高炼油能力，以减轻经济对原油销售的依赖。伊朗国家石油公司NIOC近年来的主要战略之一是关注该国的炼油厂。

项目三：Goreh-Jask输油管道项目

Goreh-Jask输油管道项目是6月25日启动的第三个项目。该管道每天将输送100万桶重、轻原油到霍莫兹根省的Jask石油终端进行出口。

伊朗石油部长赞加内说，到目前为止，该项目总共投资了3亿美元，而全面运营还需要8亿至8.5亿美元。他指出：“我们希望Jusk的出口能在今年年底前成为伊朗最具战略意义的项目。”

结论：

十余年前，伊朗虽然是世界上举足轻重的产油国，但因为受西方制裁影响，本国炼油能力低下，成品油居然需要大量从国外进口。因为西方的制裁时期无法购买炼油设备和维护的备件，导致其汽油产能较低。这些年，伊朗通过制定大规模提高炼油能力的国家计划，加大伊国内炼厂的建设，不断提升国内炼油能力，以降低对汽油进口的依赖，减少进口用汇。

通过10余年的“摩拳擦掌”，“艰苦奋斗”，伊朗不断提高了本国的汽油产量。到2019年8月份，伊朗炼油公司协会主席阿舒里称，目前伊朗的汽油日产量已超过1亿升，实现了汽油生产自给自足并向邻国出口。

伊朗在以前主要靠出口原油赚取外汇的情况下，“悄无声息”就完成了产业的升级，改变了产业结构，通过原油的深加工，获取了更丰富的利润。伊朗石油部长最近表示，伊朗将停止出口天然气凝析油，取而代之的是在其新的炼油厂中加工完成的超轻油，以生产更高价值的化学品。这充分说明，制裁不但没有对伊朗工业产生冲击，反而促使伊朗走上了一条自给自足的道路。