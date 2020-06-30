伊朗旅游安全吗？这是世界上“最安全”的旅游城市之一

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——智者总令人多一份信任，分享了他最近去伊朗旅游的经历。全文如下：

这是我走出机场的第一步，真正感受到伊朗人的热情好客。一位刚刚送客人去机场的出租车司机告诉我们，去市中心的酒店只要8美元。当我提出要买电话卡时，他很快拿出一张崭新的电话卡给我们装上。尽管我不知道，但他们用自己的热情欢迎了我。

不知道是不是因为深厚的历史友谊，大多数伊朗人对中国人都是出奇的友好。在伊朗的第一天，我们走在街上，很多伊朗人都会热情地和你打招呼，叫你"秦"。Qin是"中国"的波斯语发音。如果我们在当地的集市上听到这个声音，会以为马云把生意做到了这里――当然，集市上有很多中国制造的商品，我们发现这里有一个巨大的义乌批发市场，有很多来自中国的汽车。

当然，除了被热情地招呼，我们还经常被当地人请去喝一杯红茶，当然，还是有很多人把你当成猴子。因为当地人几乎不会说英语，无法用语言与人交流。在这种情况下，只要互相交谈，确保你们有一个愉快的交流。伊朗人的待客之道是，当你在街上迷路时，会有人立即问你是否需要帮助。

伊朗最经典、最成熟的线路是穿越中部的垂直游览，从德黑兰出发，一路经过卡尚、伊斯法罕、亚兹德、波斯波利斯，最后抵达南部最大城市设拉子，沿途几乎大部分风景都是戈壁和沙漠。但最经典的遗迹、最大的清真寺都在这条路上，除了首都德黑兰，大部分城市的人都很善良，很腼腆。

说一件我们在伊斯法罕发生的事情，由于第二天要离开伊斯法罕前往亚兹德出发，所以我们会穿着汉服去看伊朗最美的三十三孔桥，大概现代的伊朗人都没见过汉服，很多当地的女性都争先恐后地跑过去拍照，其中有一位很害羞的女孩，一路跟着我们大约一个多小时，在我们即将返回酒店的时候，她终于鼓起勇气拍了一张照片，不停地说谢谢，这是我旅行这么多年来的第一次。

在整个伊朗之行中，"危险"一词从未出现。尽管我们时刻保持高度警惕，但我们总是被伊朗人自然的善良所感动。在大多数交谈中，他们告诉我，这是他们第一次见到中国人，他们一直问我们是否喜欢伊朗这个美丽的国家？

关于伊朗的饮食文化：伊朗禁止吃猪肉，大部分地方都吃牛羊肉，当然也有鸡肉。不过，酸奶很好。这里的自来水不能生喝，可以买矿泉水。虽然伊朗看起来很像南疆的城市，但这里的饮食与新疆完全不同。

设拉子可以说是伊朗最受欢迎的城市，其受欢迎程度不亚于中国的西安和成都。在设拉子不能错过的是粉色清真寺和波斯帝国曾经的首都波斯波利斯。

只有去过伊朗的人才知道这个国家有多美。