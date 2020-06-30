中外交部发言人答伊通社记者问：中方反对美国推动安理会延长对伊武器禁运

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年6月30日中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

伊朗通讯社记者：第一个问题，据报道，联合国安理会将讨论联合国秘书长关于第2231号决议的报告。你对此有何评论？第二个问题，据报道，以色列将于7月1日宣布兼并部分约旦河西岸被占土地。除美国外的多个国家、超过千名欧洲国家的议员及联合国秘书长强烈反对该计划。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，中方坚定维护安理会决议的权威性，坚定维护伊核全面协议的有效性，反对美国推动安理会延长对伊武器禁运。安理会第2231号决议的所有规定，包括解除对伊武器禁运有关安排，均应得到忠实履行。

关于第二个问题，王毅国务委员兼外长几天前在联合国安理会巴勒斯坦问题视频公开会上发表讲话时，再次阐明了中方在有关问题上的立场。正如王毅国务委员所说，采取单边行动，只会进一步加深矛盾，损害互信。定居点问题是关系到巴勒斯坦问题最终地位谈判的核心议题之一，安理会对定居点建设违反国际法也早有明确定性。

应当根据联合国有关决议尽快解决约旦河西岸被占领土问题，并通过和平谈判划定巴以最终边界。中方呼吁有关各方坚持和谈战略选择，珍惜既有对话成果，不要采取导致巴以矛盾激化的行动。